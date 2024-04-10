مواعيد مباريات الأربعاء 10 إبريل - برشلونة ضد باريس.. ومواجهة مهمة لـ سام مرسي

كلوب يوضح موقف الرباعي العائد أمام أتالانتا.. وانطلاقة ما بعد نهائي 2016

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جوارديولا: التعادل مع ريال مدريد نتيجة جيدة لأنها في برنابيو

أنشيلوتي: تعلمنا من درس الموسم الماضي ضد سيتي.. والعودة ستكون متكافئة

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لم تحدث منذ 2000.. التعادل يحسم مواجهة أرسنال وبايرن ميونيخ في لندن

الحسم في الاتحاد.. تعادل مثير و6 أهداف بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في "ليلة العيد"