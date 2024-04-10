مواعيد مباريات الأربعاء 10 إبريل - برشلونة ضد باريس.. ومواجهة مهمة لـ سام مرسي

الأربعاء، 10 أبريل 2024 - 10:30

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو - احتفال برشلونة بالتأهل أمام نابولي

تختتم اليوم مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 10 إبريل 2024 والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

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باريس سان جيرمان × برشلونة.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

أتليتكو مدريد × بروسيا دورتموند.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى

إبسويتش تاون × واتفورد.. 8:45 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة

برشلونة باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات اليوم الأربعاء
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