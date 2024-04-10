مواعيد مباريات الأربعاء 10 إبريل - برشلونة ضد باريس.. ومواجهة مهمة لـ سام مرسي
الأربعاء، 10 أبريل 2024 - 10:30
كتب : FilGoal
تختتم اليوم مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 10 إبريل 2024 والقنوات الناقلة.
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان × برشلونة.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
أتليتكو مدريد × بروسيا دورتموند.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
إبسويتش تاون × واتفورد.. 8:45 مساء.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة
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