بيراميدز يقسو على الجونة برباعية ويصعد إلى قمة ترتيب الدوري

صعد فريق بيراميدز إلى صدارة ترتيب الدوري المصري بعد التغلب على الجونة.

وتغلب بيراميدز على الجونة بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بمسابقة الدوري والتي أقيمت على استاد خالد بشارة بمدينة الجونة.

ورفع الجونة رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة منفردا من خوض 14 مباراة.

بينما تجمد رصيد الجونة عند 22 نقطة من 16 مباراة خاضهم الفريق في المسابقة حتى الآن.

وشهد اللقاء خوض بيراميدز المباراة بالقميص الثالث باللون البرتقالي.

وسجل كل من مصطفى فتحي وإبراهيم عادل ورمضان صبحي ومحمود زلاكة أهداف بيراميدز على الترتيب.

وبدأ اللقاء بسيطرة من لاعبي بيراميدز بحثا عن التسجيل من أجل تصدر ترتيب الدوري.

وباغت محمد الشيبي دفاعات الجونة بعرضية في الدقيقة الرابعة ولكن مرت دون خطورة على المرمى.

وتصدى صبحي سليمان لتسديدة قوية من إبراهيم عادل في الدقيقة السابعة.

ونجح مصطفى فتحي في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 18 بعد تمريرة بينية من بلاتي توريه سددها رائعة داخل شباك الجونة، وتم احتساب الهدف بعد إلغائه أولا بداعي التسلل ولكن حسمت تقنية الفيديو الأمر.

وسريعا سجل بيراميدز ثاني أهدافه عن طريق فيستون ماييلي في الدقيقة 28 ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بسبب التسلل.

وكاد إبراهيم عادل أن يسجل الثاني في الدقيقة 51 ولكن أعلى العارضة.

ونجح إبراهيم عادل في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 56 بعد استغلال تمريرة الشيبي الطولية وتحويلها من لمسة واحدة داخل الشباك أعلى حارس المرمى.

وعاد حكم اللقاء في الدقيقة 67 إلى تقنية الفيديو بسبب شك في ضربة جزاء، واحتسبها لوجود خطأ لصالح مصطفى فتحي.

ونجح رمضان صبحي في الدقيقة 70 في تعزيز النتيجة بهدف ثالث في شباك الجونة.

وهدأ اللقاء في آخر 20 دقيقة لكن نجح البديل محمود زلاكة في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 87.

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الإثنين المقبل.

بينما تم تأجيل مواجهة بيراميدز أمام الزمالك والمقرر لها يوم 19 أبريل الجاري بسبب تأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية.