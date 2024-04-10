بيراميدز يقسو على الجونة برباعية ويصعد إلى قمة ترتيب الدوري

الأربعاء، 10 أبريل 2024 - 00:03

كتب : FilGoal

صورة تقرير بيراميدز أمام الجونة

صعد فريق بيراميدز إلى صدارة ترتيب الدوري المصري بعد التغلب على الجونة.

وتغلب بيراميدز على الجونة بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بمسابقة الدوري والتي أقيمت على استاد خالد بشارة بمدينة الجونة.

ورفع الجونة رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة منفردا من خوض 14 مباراة.

أخبار متعلقة:
تشكيل بيراميدز - الكرتي ومصطفى فتحي أساسيان أمام الجونة بيراميدز يكشف قميصه الثالث هذا الموسم وفقا للمعلن سابقا.. تأجيل مباراتي الزمالك ضد بيراميدز والمقاولون بسبب مواجهة دريمز بسيوني: قدمنا مباراة دفاعية على أعلى مستوى ضد بيراميدز.. وأنتظر انضمام أحمد سمير للمنتخب

بينما تجمد رصيد الجونة عند 22 نقطة من 16 مباراة خاضهم الفريق في المسابقة حتى الآن.

وشهد اللقاء خوض بيراميدز المباراة بالقميص الثالث باللون البرتقالي.

وسجل كل من مصطفى فتحي وإبراهيم عادل ورمضان صبحي ومحمود زلاكة أهداف بيراميدز على الترتيب.

وبدأ اللقاء بسيطرة من لاعبي بيراميدز بحثا عن التسجيل من أجل تصدر ترتيب الدوري.

وباغت محمد الشيبي دفاعات الجونة بعرضية في الدقيقة الرابعة ولكن مرت دون خطورة على المرمى.

وتصدى صبحي سليمان لتسديدة قوية من إبراهيم عادل في الدقيقة السابعة.

ونجح مصطفى فتحي في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 18 بعد تمريرة بينية من بلاتي توريه سددها رائعة داخل شباك الجونة، وتم احتساب الهدف بعد إلغائه أولا بداعي التسلل ولكن حسمت تقنية الفيديو الأمر.

وسريعا سجل بيراميدز ثاني أهدافه عن طريق فيستون ماييلي في الدقيقة 28 ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بسبب التسلل.

وكاد إبراهيم عادل أن يسجل الثاني في الدقيقة 51 ولكن أعلى العارضة.

ونجح إبراهيم عادل في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 56 بعد استغلال تمريرة الشيبي الطولية وتحويلها من لمسة واحدة داخل الشباك أعلى حارس المرمى.

وعاد حكم اللقاء في الدقيقة 67 إلى تقنية الفيديو بسبب شك في ضربة جزاء، واحتسبها لوجود خطأ لصالح مصطفى فتحي.

ونجح رمضان صبحي في الدقيقة 70 في تعزيز النتيجة بهدف ثالث في شباك الجونة.

وهدأ اللقاء في آخر 20 دقيقة لكن نجح البديل محمود زلاكة في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 87.

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الإثنين المقبل.

بينما تم تأجيل مواجهة بيراميدز أمام الزمالك والمقرر لها يوم 19 أبريل الجاري بسبب تأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية.

الدوري المصري الجونة بيراميدز
نرشح لكم
مدرب بيراميدز: كنا محظوظين لاستغلال فرص التسجيل ضد الجونة الذهاب عصرا.. مازيمبي يعلن موعد مواجهتي الأهلي في أبطال إفريقيا انتهت الدوري المصري - الجونة (0)-(4) بيراميدز.. نهاية المباراة بتصدر المسابقة بعد خروجه من المستشفى.. أحمد رفعت يوجه رسالة إلى الجماهير تشكيل بيراميدز - الكرتي ومصطفى فتحي أساسيان أمام الجونة حارس إنبي: شوبير مستقبل حراسة المرمى في مصر.. وكنت أتوقع الفوز على الأهلي سيدورف يوجه الدعوة لأحمد حسن للمشاركة في مباراة الأساطير بهولندا مران الزمالك – عودة موتيابا للتدريبات وجلسة فنية مع اللاعبين
أخر الأخبار
فابريزيو رومانو: صلاح ينتظر خليفة كلوب لتحديد موقفه من البقاء 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب بيراميدز: كنا محظوظين لاستغلال فرص التسجيل ضد الجونة ساعة | الدوري المصري
توخيل: كان لنا ركلة جزاء واضحة ضد أرسنال.. وتفسير الحكم كان كارثيا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أرتيتا: لم أشاهد الكرة التي طالب ساكا باحتسابها ركلة جزاء.. وفخور جدا بفريقي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مواعيد مباريات الأربعاء 10 إبريل - برشلونة ضد باريس.. ومواجهة مهمة لـ سام مرسي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
بيراميدز يقسو على الجونة برباعية ويصعد إلى قمة ترتيب الدوري 14 ساعة | الكرة المصرية
جوارديولا: التعادل مع ريال مدريد نتيجة جيدة لأنها في برنابيو 14 ساعة | الكرة الأوروبية
أنشيلوتي: تعلمنا من درس الموسم الماضي ضد سيتي.. والعودة ستكون متكافئة 14 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 2 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى