جوارديولا: التعادل مع ريال مدريد نتيجة جيدة لأنها في برنابيو

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 23:57

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

يرى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن تعادل فريقه مع ريال مدريد يعتبر نتيجة جيدة خاصة أنه خارج ملعبه.

وتعادل ريال مدريد الإسباني مع ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة أهداف لكل فريق، في مباراة مثيرة وسهرة رائعة جمعتهما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "النتيجة جيدة بالتأكيد لأنها كانت في سنتياجو برنابيو، وأفضل لعب مباراة الإياب على ملعبنا بسبب تجاربنا السابقة".

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وأضاف "ملعب سنتياجو برنابيو رائع في شكله الجديد ولكن يتبقى فقط تحسين العشب، وأحب اللعب وأنا أرى السماء بدلا من إغلاق سقف الملعب".

وواصل "التعادل نتيجة مقبولة ولكن علينا الآن أن نفوز في ملعبنا من أجل التأهل إلى نصف النهائي".

وأتم تصريحاته "ريال مدريد فريق قوي للغاية، يدافع بشكل جيد جدا وسريع في التحولات الهجومية".

ثلاثية ريال مدريد سجلها كل من كامافينجا ورودريجو وفالفيردي، بينما سجل لمانشستر سيتي كل من بيرناردو سيلفا وفيل فودين وجفارديول.

ويلعب المتأهل من هذه المواجهة ضد الفائز من أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في لندن بالتعادل 2-2.

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