أنشيلوتي: تعلمنا من درس الموسم الماضي ضد سيتي.. والعودة ستكون متكافئة

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 23:34

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - قادش ضد ريال مدريد

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن فريقه تعلم من مواجهة الموسم الماضي ضد مانشستر سيتي وذلك بعد مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وتعادل ريال مدريد الإسباني مع ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة أهداف لكل فريق، في مباراة مثيرة وسهرة رائعة جمعتهما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي.

وقال أنشيلوتي عبر بي إن سبورتس: "كنا نريد أن نفوز بالتأكيد ولكن هذا لم يكن ممكنا، كانت مباراة متكافئة وكنا بالطبع نحتاج إلى الطاقة وهذا ما فعلناه".

أخبار متعلقة:
كامافينجا: أسجل مرة واحدة في السنة.. أتمنى ألا يسرقوا مني هدفي في مانشستر سيتي الذهاب عصرا.. مازيمبي يعلن موعد مواجهتي الأهلي في أبطال إفريقيا لم تحدث منذ 2000.. التعادل يحسم مواجهة أرسنال وبايرن ميونيخ في لندن

وأضاف "أنا راض لأننا أظهرنا قوة كبيرة ولعبنا بشكل جيد بالكرة وبدونها وقدمنا مباراة مكتملة".

وأكمل "بالجودة التي لديهم من الممكن أن يبحثوا عن التسديد من خارج المنطقة وهذا ما فعلوه في هدفين بشكل جيد جدا وكان من الصعب التصدي لهما".

وواصل "مباراة الإياب ستكون أيضا متكافئة وإذا لعبنا بنفس الأسلوب من الممكن أن ننافس بقوة في مانشستر".

وأكد "تعلمنا من درس الموسم الماضي وقدمنا اليوم مستوى مميز في معظم أوقات المباراة".

وبسؤاله عن من سيلعب في الدفاع في مباراة الإياب بجوار روديجير رد قائلا: "لدينا ناتشو وميليتاو".

ثلاثية ريال مدريد سجلها كل من كامافينجا ورودريجو وفالفيردي، بينما سجل لمانشستر سيتي كل من بيرناردو سيلفا وفيل فودين وجفارديول.

ويلعب المتأهل من هذه المواجهة ضد الفائز من أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في لندن بالتعادل 2-2.

ريال مدريد مانشستر سيتي أنشيلوتي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
جوارديولا: التعادل مع ريال مدريد نتيجة جيدة لأنها في برنابيو كامافينجا: أسجل مرة واحدة في السنة.. أتمنى ألا يسرقوا مني هدفي في مانشستر سيتي لم تحدث منذ 2000.. التعادل يحسم مواجهة أرسنال وبايرن ميونيخ في لندن الحسم في الاتحاد.. تعادل مثير و6 أهداف بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في "ليلة العيد" انتهت أبطال أوروبا - أرسنال (2)-(2) بايرن ميونيخ.. نهاية المباراة انتهت أبطال أوروبا – ريال مدريد (3)-(3) سيتي.. تعادل بين الملكي والسماوي تشكيل أرسنال - مارتنيلي يعود أساسيا.. والنني على مقاعد البدلاء تشكيل بايرن - عودة نوير أمام أرسنال.. وكين يقود الهجوم
أخر الأخبار
بيراميدز يقسو على الجونة برباعية ويصعد إلى قمة ترتيب الدوري 3 ساعة | الكرة المصرية
جوارديولا: التعادل مع ريال مدريد نتيجة جيدة لأنها في برنابيو 3 ساعة | الكرة الأوروبية
أنشيلوتي: تعلمنا من درس الموسم الماضي ضد سيتي.. والعودة ستكون متكافئة 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الذهاب عصرا.. مازيمبي يعلن موعد مواجهتي الأهلي في أبطال إفريقيا 4 ساعة | الكرة الإفريقية
كامافينجا: أسجل مرة واحدة في السنة.. أتمنى ألا يسرقوا مني هدفي في مانشستر سيتي 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
لم تحدث منذ 2000.. التعادل يحسم مواجهة أرسنال وبايرن ميونيخ في لندن 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الحسم في الاتحاد.. تعادل مثير و6 أهداف بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في "ليلة العيد" 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
انتهت الدوري المصري - الجونة (0)-(4) بيراميدز.. نهاية المباراة بتصدر المسابقة 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 2 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى