أنشيلوتي: تعلمنا من درس الموسم الماضي ضد سيتي.. والعودة ستكون متكافئة

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن فريقه تعلم من مواجهة الموسم الماضي ضد مانشستر سيتي وذلك بعد مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وتعادل ريال مدريد الإسباني مع ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة أهداف لكل فريق، في مباراة مثيرة وسهرة رائعة جمعتهما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي.

وقال أنشيلوتي عبر بي إن سبورتس: "كنا نريد أن نفوز بالتأكيد ولكن هذا لم يكن ممكنا، كانت مباراة متكافئة وكنا بالطبع نحتاج إلى الطاقة وهذا ما فعلناه".

وأضاف "أنا راض لأننا أظهرنا قوة كبيرة ولعبنا بشكل جيد بالكرة وبدونها وقدمنا مباراة مكتملة".

وأكمل "بالجودة التي لديهم من الممكن أن يبحثوا عن التسديد من خارج المنطقة وهذا ما فعلوه في هدفين بشكل جيد جدا وكان من الصعب التصدي لهما".

وواصل "مباراة الإياب ستكون أيضا متكافئة وإذا لعبنا بنفس الأسلوب من الممكن أن ننافس بقوة في مانشستر".

وأكد "تعلمنا من درس الموسم الماضي وقدمنا اليوم مستوى مميز في معظم أوقات المباراة".

وبسؤاله عن من سيلعب في الدفاع في مباراة الإياب بجوار روديجير رد قائلا: "لدينا ناتشو وميليتاو".

ثلاثية ريال مدريد سجلها كل من كامافينجا ورودريجو وفالفيردي، بينما سجل لمانشستر سيتي كل من بيرناردو سيلفا وفيل فودين وجفارديول.

ويلعب المتأهل من هذه المواجهة ضد الفائز من أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في لندن بالتعادل 2-2.