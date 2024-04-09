كامافينجا: أسجل مرة واحدة في السنة.. أتمنى ألا يسرقوا مني هدفي في مانشستر سيتي

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 23:22

كتب : FilGoal

إدوارد كامافينجا

تمنى إدوارد كامافينجا لاعب ريال مدريد احتساب الهدف الذي سجله في شباك مانشستر سيتي له، رغم اصطدام الكرة أولا في روبن دياز مدافع السماوي.

وتعادل ريال مدريد الإسباني مع ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة أهداف لكل فريق، في مباراة مثيرة وسهرة رائعة جمعتهما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي.

وقال كامافينجا عبر CANAL+: "أسجل مرة واحدة في السنة، سددت الكرة نحو مرمى مانشستر سيتي ولذلك أتمنى ألا يسرقوا مني الهدف".

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وأضاف "سوف أذهب للتأكد من أن الهدف تم احتسابه لي".

واحتسب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الهدف كهدف عكسي على روبن دياز لاعب مانشستر سيتي ولم يحتسبه لـ كامافينجا لاعب ريال مدريد.

وينتظر ريال مدريد ومانشستر سيتي حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال في لقاء العودة يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 أبريل الجاري في ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

ثلاثية ريال مدريد سجلها كل من كامافينجا ورودريجو وفالفيردي، بينما سجل لمانشستر سيتي كل من بيرناردو سيلفا وفيل فودين وجفارديول.

ويلعب المتأهل من هذه المواجهة ضد الفائز من أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في لندن بالتعادل 2-2.

ريال مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا كامافينجا
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