لم تحدث منذ 2000.. التعادل يحسم مواجهة أرسنال وبايرن ميونيخ في لندن

حسم التعادل الإيجابي مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين أرسنال وبايرن ميونيخ.

وتعادل الفريقان بهدفين لكل منهما بالمباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات معقل فريق أرسنال بلندن.

وافتتح أرسنال التسجيل عن طريق بوكايو ساكا قبل أن يتعادل سيرجي جنابري ثم يتقدم هاري كين في الشوط الأول.

وبالربع ساعة الأخيرة من الشوط الثاني نجح ليوناردو تروسارد في خطف التعادل.

ويقام لقاء الإياب في ميونيخ يوم 17 أبريل الجاري.

ويتعادل الفريقان في لندن لأول مرة منذ ديسمبر 2000 والمفارقة أن التعادل كان بنفس النتيجة.

وصف المباراة

بدأ اللقاء سريعا بضغط من أرسنال بحثا عن افتتاح التسجيل مبكرا أمام بايرن ميونيخ.

وكاد جابرييل مارتينلي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة السابعة بتسديدة رائعة ولكن تمر بجوار القائم الأيمن.

وتحصل ألفونسو ديفيز ظهير بايرن ميونيخ على بطاقة صفراء في الدقيقة التاسعة ليتأكد غيابه عن مباراة الإياب.

ونجح بوكايو ساكا في افتتاح التسجيل بالدقيقة 12 بعد تسديدة رائعة من الجانب الأيمن لفريق أرسنال لتسكن شباك مانويل نوير.

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وكاد بن وايت أن يضيف الهدف الثاني سريعا في الدقيقة 16 ولكن تصدى لها نوير بنجاح.

وتعادل بايرن ميونيخ عن طريق سيرجي جنابري في الدقيقة 18 بعد استغلال تمريرة رائعة من ليون جروتسيكا حولها جنابري داخل شباك ديفيد رايا.

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وأنقذ نوير هدفا محققا في الدقيقة 22 بعد رأسية رائعة من ياكوب كيفيور.

وتحصل بايرن ميونيخ على ركلة جزاء في الدقيقة 30 بعد عرقلة من ويليام ساليبا.

ونجح هاري كين في التقدم لبايرن ميونيخ بعد تسديد ركلة الجزاء في الدقيقة 32 أرضية على يسار ديفيد رايا.

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وكاد ديكلان رايس أن يتعادل لصالح أرسنال مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 51 من ركلة حرة ولكن مرت أعلى العارضة.

وباغت هاري كين دفاعات أرسنال في الدقيقة 69 وكاد أن يسجل الثالث ولكن تحولت لركنية.

ونجح البديل ليوناردو تروسارد عقب نزوله بعشر دقائق أن يسجل التعادل في الدقيقة 76 بعد تمريرة من جابرييل جيسوس.

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وشكّل كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ خطورة على دفاعات أرسنال في العشر دقائق الأخيرة بحثا عن التقدم.

ويحسم لقاء الإياب يوم 17 أبريل الجاري في ميونيخ المتأهل لنصف النهائي.

رقم مميز لـ كين

بات هاري كين أكثر من سجل أهدافا من الفرق المنافسة لأرسنال على ملعب الإمارات.

وسجل هاري كين هدفه مع بايرن ميونيخ من ركلة جزاء تقدم به للفريق البافاري في الشوط الأول.

ورفع كين رصيده إلى 15 هدفا على ملعب الإمارات من أصل 20 مباراة خاضهم المهاجم الإنجليزي.

وبذلك يعتبر كين أكثر لاعب تسجيلا للأهداف من الضيوف على ملعب الإمارات.

تعادل أول في لندن منذ 2000

شهدت الثلاث مواجهات الأخيرة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا نتيجة واحدة وهي تفوق بايرن ميونيخ على أرسنال 5-1.

وقبل الثلاث مباريات كان أرسنال قد حقق انتصاره على بايرن ميونيخ بهدفين دون مقابل في لندن بأكتوبر 2015.

ويعود آخر تعادل بين الفريقين إلى مارس 2014 ولكن كان ذلك في ميونيخ بمباراة الإياب بعد أن انتهى لقاء الذهاب بفوز بايرن ميونيخ بلندن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما آخر تعادل بين الفريقين في لندن يعود إلى ديسمبر 2000 وكان بنفس النتيجة بهدفين لكل منهما.

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