الحسم في الاتحاد.. تعادل مثير و6 أهداف بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في "ليلة العيد"

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 23:00

كتب : عمرو عبد المنعم

ريال مدريد - مانشستر سيتي

تعادل ريال مدريد الإسباني مع ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثة أهداف لكل فريق، في مباراة مثيرة وسهرة رائعة جمعتهما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي.

وينتظر ريال مدريد ومانشستر سيتي حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال في لقاء العودة يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 أبريل الجاري في ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

ثلاثية ريال مدريد سجلها كل من كامافينجا ورودريجو وفالفيردي، بينما سجل لمانشستر سيتي كل من بيرناردو سيلفا وفيل فودين وجفارديول.

ويلعب المتأهل من هذه المواجهة ضد الفائز من أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في لندن بالتعادل 2-2.

وصف المباراة

قبل المباراة تعرض كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي للمرض ولم يشارك في التشكيل الأساسي.

وبدأت المباراة مشتعلة من البداية وحصل تشواميني على إنذار قبل مرور أول دقيقة بعد إعاقة جاك جريليش ليتأكد غيابه عن مواجهة العودة.

وتقدم بيرناردو سيلفا لتنفيذ المخالفة وظن الجميع أنه سيلعب الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكنه سددها بطريقة ذكية من وراء الحائط ليخادع الحارس لونين ويضع الكرة في شباك مسجلا هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة الثانية.

وواصل مانشستر سيتي الضغط بقوة في بداية المباراة ووصلت الكرة إلى جاك جريليش داخل منطقة الجزاء ليسدد في أقدام الدفاع مهدرا فرصة إضافة الهدف الثاني.

لكن ريال مدريد لم ينتظر كثيرا ونجح في تسجيل التعادل في الدقيقة 12 عن طريق إدوارد كامافينجا.

وجاء الهدف بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في قدم روبن دياز وغيرت مسارها إلى الشباك بعدما خدعت الحارس ستيفن أورتيجا.

وأكمل ريال مدريد تفوقه في بداية الشوط الأول وأضاف الهدف الثاني سريعا في الدقيقة 14 عن طريق رودريجو الذي انفرد بالمرمى من منتصف الملعب ووضع الكرة بطريقة رائعة في شباك مانشستر سيتي.

بعد هدف ريال مدريد الثاني سيطر مانشستر سيتي على اللعب واستحوذ على الكرة في محاولة لإحراز التعادل، وسط هجمات مرتدة سريعة وخطيرة من ريال مدريد عن طريق الثلاثي فينيسيوس جونيور ورودريجو وجود بيلينجهام.

لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

مع بداية الشوط الثاني واصل مانشستر سيتي محاولاته وسيطرته على اللعب باحثا عن التعادل، مع استمرار مرتدات ريال مدريد الذي شكلت خطورة على مرمى السماوي.

وكاد فينيسيوس أن يسجل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 56 بعدما وصلت له الكرة أمام المرمى لكنه سدد بقوة بالقدم اليسرى أعلى العارضة.

وأخيرا أسفرت محاولات مانشستر سيتي عن هدف التعادل في الدقيقة 66 عن طريق فيل فودين.

وجاء هدف فودين بتسديدة صاروخية رائعة من أمام منطقة الجزاء ذهبت على يمين الحارس لونين ولم يستطع التصدي لها.

وهذه المرة نجح مانشستر سيتي في إحراز التقدم والهدف الثالث في الدقيقة 71 عن طريق المدافع الكرواتي يوشكو جفارديول، وجاء الهدف بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بالقدم اليمنى ذهبت على يسار الحارس لونين ولم يستطع التصدي لها.

بعد هدف مانشستر سيتي الثالث دفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بالثنائي لوكا مودريتش وبراهيم دياز بدلا من توني كروس ورودريجو في محاولة لتنشيط الهجوم وإحراز التعادل.

وبالفعل نجح ريال مدريد في إحراز التعادل في الدقيقة 79 بتسديدة صاروخية مباشرة من فالفيردي بعد تمريرة رائعة من البديل مودريتش.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3 بين الفريقين.

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