بعد خروجه من المستشفى.. أحمد رفعت يوجه رسالة إلى الجماهير

خرج أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر من المستشفى بعد الأزمة الصحية التي لحقت به.

أحمد رفعت النادي : مودرن فيوتشر مودرن فيوتشر

وطمأن اللاعب جماهير الكرة المصرية عبر مقطع فيديو.

وقال رفعت عقب خروجه من المستشفى: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك، أتوجه بالشكر إليكم بسبب دعواتكم ودعمكم لي خلال الفترة الماضية وأيضا مجهود الأطباء الاستثنائي".

وتابع "بفضل الله ودعواتكم ومساعدة الأطباء وصلت للمرحلة الحالية وتخطيت المرحلة الصعبة واستقرت الأمور بشكل كبير".

وأضاف "أشكر كل من تواصل معي وزارني، وليس لدي ما أفعله سوى شكرهم من قلبي، وإن شاء الله الجميع يكون في خير وسعادة وصحة".

واختتم رفعت تصريحاته "أردت أن اطمئنكم والحمد لله الأمور جيدة الآن".

ومن جانبه أعلن نادي مودرن فيوتشر في بيان مرسل للصحفيين:

"بحمد الله وفضله وهو القادر على كل شىء، يعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس عن خروج أحمد رفعت من مستشفى وادي النيل عقب فترة من الرعاية الطيبة والفحوصات اللازمة بعد الأزمة الصحية الأخيرة".

"وستتم متابعة اللاعب بشكل دوري خلال الفترة القادمة حتى يعود إلي الملاعب قريباً".

"ويشكر النادي جميع طوائف الشعب المصري التي لم تتوقف عن الدعاء والسؤال عن اللاعب، لتكون الأخبار السعيدة متزامنة مع الأيام المباركة بختام شهر رمضان وقدوم عيد الفطر المبارك أتم الله به فرحتكم، وأسعد أيامكم، وكل عام وبلادنا في خير ورخاء".

ماذا حدث؟

أصدرت مستشفى زمزم التي كان يمكث فيها أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر بيانا عن حالة اللاعب يفيد بنقله إلى القاهرة.

ويأتي ذلك بعد ثبات حالته الصحية بشكل عام وفصل جهاز الغسيل الكلوي الممتد واستعادة الوعي بشكل كامل.

وكشفت مستشفى زمزم عن نقل أحمد رفعت إلى القاهرة يوم الأربعاء الموافق 27 مارس في تمام الواحدة صباحا.

وكشف الطاقم الطبي المعالج لأحمد رفعت في مستشفى زمزم في وقت سابق، تفاصيل الحالة الصحية للاعب بعد سقوطه مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف.

وأوضح أحمد المنشاوي استشاري العناية المركزة بالمستشفى، أن رفعت وصل للمستشفى مصابا بتوقف لعضلة القلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب وغير مستجيب للصدمات الكهربائية.

وأشار استشاري العناية، إلى أنه تم عمل إنعاش للقلب لمدة ساعة ونصف في الطواريء، وبمجرد استرداد الدورة الدموية لعملها واستقر حالة القلب عاد للعناية المركزة.

ودخلت سيارة الإسعاف لنقل رفعت بصورة فورية إلى المستشفى.

وكان يتبقى قرابة دقيقة ونصف على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وبينما قرر الحكم إعلان الوقت المحتسب بدلا من الضائع، رفض الجهازان الفنيان للاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر استكمال المباراة.

ومع هتافات الجمهور مطالبة الحكم بإطلاق صافرة النهاية، أطلق الحكم الصافرة قبل نهاية الوقت.

ووصل الجهازان الفنيان ولاعبو الفريقين وعدد من الجماهير أيضا إلى مستشفى زمزم للاطمئنان على اللاعب.

وكانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بدون أهداف، في مباراة الجولة الـ 16 من الدوري المصري على استاد الإسكندرية.