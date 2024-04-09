تشكيل بيراميدز - الكرتي ومصطفى فتحي أساسيان أمام الجونة

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 21:22

كتب : FilGoal

بيراميدز

دفع كرونوسلاف يورسيتش المدير الفني لفريق بيراميدز بالثنائي وليد الكرتي ومصطفى فتحي بالتشكيل الأساسي أمام الجونة.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجونة في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بمسابقة الدوري.

ويستمر رمضان صبحي في تشكيل بيراميدز الأساسي أمام الجونة بينما يقود فيستون ماييلي في الهجوم.

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وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل - فيستون ماييلي - مصطفى فتحي.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 26 نقطة من 13 مباراة خاضهم الفريق.

وحال تحقيق الفوز أمام الجونة سيحتل الفريق صدارة ترتيب الدوري.

بينما الجونة في المركز السابع برصيد 22 نقطة من 15 مباراة خاضهم.

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