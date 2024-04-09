انتهت أبطال أوروبا - أرسنال (2)-(2) بايرن ميونيخ.. نهاية المباراة

جوارديولا: التعادل مع ريال مدريد نتيجة جيدة لأنها في برنابيو

أنشيلوتي: تعلمنا من درس الموسم الماضي ضد سيتي.. والعودة ستكون متكافئة

كامافينجا: أسجل مرة واحدة في السنة.. أتمنى ألا يسرقوا مني هدفي في مانشستر سيتي

لم تحدث منذ 2000.. التعادل يحسم مواجهة أرسنال وبايرن ميونيخ في لندن

الحسم في الاتحاد.. تعادل مثير و6 أهداف بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في "ليلة العيد"

انتهت أبطال أوروبا – ريال مدريد (3)-(3) سيتي.. تعادل بين الملكي والسماوي

تشكيل أرسنال - مارتنيلي يعود أساسيا.. والنني على مقاعد البدلاء

تشكيل بايرن - عودة نوير أمام أرسنال.. وكين يقود الهجوم