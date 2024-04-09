انتهت أبطال أوروبا - أرسنال (2)-(2) بايرن ميونيخ.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 20:52
كتب : FilGoal
يستضيف أرسنال فريق بايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويقام لقاء الإياب يوم 17 أبريل الجاري في ألمانيا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق76 جوووول التعادل عن طريق تروسارد
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق32 جوووول هاري كين يتقدم لبايرن ميونيخ
ق31 ركلة جزاء لصالح بايرن ميونيخ
ق19 جوووووول جنابري يتعادل
ق12 جوووووول أول من ساكا
انطلاق المباراة
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