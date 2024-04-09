انتهت أبطال أوروبا – ريال مدريد (3)-(3) سيتي.. تعادل بين الملكي والسماوي

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 20:41

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مانشستر سيتي - هدف رودريجو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق 79: جووووووووول التعادل والثالث من فالفيردي

ق 73: نزول مودريتش وبراهيم دياز

ق 71: جوووووووول جفارديول والثالث

ق 66: جوووووووول فودين والتعادل

ق 56: فرصة الثالث تضيع من فيني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين لهدف

ق 14: جوووووووووووول رودريجو والثاني

ق 12: جوووووووووول كامافينجا والتعادل بتسديدة اصطدمت في قدم دياز وغيرت مسارها إلى الشباك

ق 7: ضغط من سيتي وتسديدة من هالاند والحارس يتصدى

ق 2: جوووووووووووول بيرناردو والأول

ق 1: إنذار في الدقيقة الأولى لـ تشواميني

انطلاق المباراة

ريال مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
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