انتهت أبطال أوروبا – ريال مدريد (3)-(3) سيتي.. تعادل بين الملكي والسماوي
الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 20:41
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
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نهاية المباراة بالتعادل
ق 79: جووووووووول التعادل والثالث من فالفيردي
ق 73: نزول مودريتش وبراهيم دياز
ق 71: جوووووووول جفارديول والثالث
ق 66: جوووووووول فودين والتعادل
ق 56: فرصة الثالث تضيع من فيني
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين لهدف
ق 14: جوووووووووووول رودريجو والثاني
ق 12: جوووووووووول كامافينجا والتعادل بتسديدة اصطدمت في قدم دياز وغيرت مسارها إلى الشباك
ق 7: ضغط من سيتي وتسديدة من هالاند والحارس يتصدى
ق 2: جوووووووووووول بيرناردو والأول
ق 1: إنذار في الدقيقة الأولى لـ تشواميني
انطلاق المباراة
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