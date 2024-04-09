تشكيل أرسنال - مارتنيلي يعود أساسيا.. والنني على مقاعد البدلاء

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال التشكيل الذي سيلعب به بعد قليل أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب أرسنال ضد بايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على ملعب الإمارات بلندن.

وعاد جابرييل مارتنيلي جناح أرسنال للتشكيل الأساسي بعدما شارك كبديل في المباريات الأخيرة عقب تعافيه من الإصابة.

وعاد المحترف المصري محمد النني لمقاعد البدلاء بعدما خرج من القائمة في لقاء برايتون الأخير بالدوري.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: دافيد رايا

الدفاع: بن وايت – جابريال – ويليام ساليبا – جاكوب كيويور

الوسط: ديكلان رايس – جورجينيو – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – جابرييل مارتنيلي – كاي هافرتز

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل في ملعب أليانز أرينا معقل بايرن.