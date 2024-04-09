تشكيل بايرن - عودة نوير أمام أرسنال.. وكين يقود الهجوم
الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 20:08
كتب : FilGoal
أعلن توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ التشكيل الذي سيلعب به بعد قليل أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا.
ويلعب بايرن ميونيخ ضد أرسنال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على ملعب الإمارات بلندن.
يقود هاري كين هجوم فريقه بايرن ميونيخ ضد أرسنال، فيما شهد التشكيل الأساسي عودة الحارس المخضرم مانويل نوير.
وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالآتي:
المرمى: مانويل نوير
الدفاع: ألفونسو ديفيز – إريك داير - ماتياس دي ليخت – جوشوا كيميتش
الوسط: ليون جروتسيكا – جمال موسيالا – كونراد لايمر
الهجوم: ليروي ساني – سيرج جنابري – هاري كين
وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل في ملعب أليانز أرينا معقل بايرن.
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