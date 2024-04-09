تشكيل سيتي - دي بروين على مقاعد البدلاء أمام ريال مدريد.. وجريليش أساسي

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 19:55

كتب : FilGoal

بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي وريال مدريد

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ريال مدريد.

يحتل مانشستر سيتي ضيفا على ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويشهد التشكيل تواجد كيفن دي بروين على مقاعد البدلاء.

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بينما يهاجم بالثلاثي إيرلنج هالاند وفيل فودين وجاك جريليش.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: ستيفان أورتيجا.

الدفاع: مانويل أكانجي – جون ستونز – روبن دياز – يوشكو جفارديول.

الوسط: برناردو سيلفا – رودري – ماتيو كوفاسيتش

الهجوم: جاك جريليش – إيرلنج هالاند – فيل فودين

وتقام مباراة الإياب في ملعب الاتحاد يوم الأربعاء المقبل.

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