تشكيل ريال مدريد - هجوم ناري أمام سيتي.. وبراهيم على مقاعد البدلاء

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد مانشستر سيتي.

ويلعب ريال مدريد مع سيتي على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويشهد التشكيل تواجد ثلاثي هجومي مكون من فينيسيوس جونيور ورودريجو وجود بيلينجهام.

فيما يجلس براهيم دياز على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أندري لونين.

الدفاع: داني كارباخال – أنطونيو روديجير – أوريلين تشواميني - فيرلان ميندي.

الوسط: فيديريكو فالفيردي – توني كروس – إدواردو كامافينجا.

الهجوم: فينيسيوس جونيور – جود بيلينجهام – رودريجو.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي: كيبا أريزابالاجا - فران جونزاليس – إدير ميليتاو – لوكا مودريتش – خوسيلو – لوكاس فاسكيز – داني سيبايوس – فران جارسيا – أردا جولير.

وتقام مباراة الإياب في ملعب الاتحاد يوم الأربعاء المقبل.

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