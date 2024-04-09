طبيب الأهلي: كريستو خضع لجراحة

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 18:40

كتب : حسام نور الدين

محمد الضاوي "كريستو" - الأهلي وفاركو

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن التونسي محمد الضاوي "كريستو" خضع لعملية جراحية بسيطة.

وقال جاب الله لموقع ناديه: "محمد الضاوي (كريستو) خضع لجراحة لإزالة خراج في منطقة وجه القدم".

وأضاف "كريستو خاض تدريبات تأهيلية في الجيمانيزيوم على هامش المران الجماعي، وفي إطار البرنامج التدريبي المحدد له قبل العودة للانتظام في التدريبات الجماعية".

أخبار متعلقة:
بيراميدز يكشف قميصه الثالث هذا الموسم اتحاد جدة يطلب الاستعانة بخماسي الأولمبي السعودي في نهائي السوبر حارس إنبي: شوبير مستقبل حراسة المرمى في مصر.. وكنت أتوقع الفوز على الأهلي أنباء سعيدة لكلوب.. ليفربول يستعيد 4 نجوم قبل أسابيع الحسم

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق زد ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والمحدد لها مساء الخميس باستاد السلام.

إلى ذلك، واصل الفريق تدريباته عصر يوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة زد.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين للوقوف على بعض النقاط الفنية في مباراة إنبي التي أقيمت مساء الاثنين، وبدء التحضير لمواجهة زد المقبلة.

وأدت مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة إنبي تدريبات استشفائية في الجيمانيزيوم للتخلص من الإجهاد.

فيما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس الثلاثي: حمزة علاء ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف في تدريبات منفردة على هامش فقرات المران.

وأدى باقي اللاعبين تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف كولر الذي اختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة بين اللاعبين.

الأهلي كريستو محمد الضاوي كريستو
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الجونة (0)-(0) بيراميدز.. انطلاق المباراة بعد خروجه من المستشفى.. أحمد رفعت يوجه رسالة إلى الجماهير تشكيل بيراميدز - الكرتي ومصطفى فتحي أساسيان أمام الجونة بيراميدز يكشف قميصه الثالث هذا الموسم حارس إنبي: شوبير مستقبل حراسة المرمى في مصر.. وكنت أتوقع الفوز على الأهلي مواعيد مباريات الثلاثاء 9 إبريل - مواجهتان ناريتان في دوري أبطال أوروبا.. وبيراميدز ضد الجونة مران الزمالك – عودة موتيابا للتدريبات وجلسة فنية مع اللاعبين رئيس إنبي: هذا الأمر أهم من التعادل مع الأهلي
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - الجونة (0)-(0) بيراميدز.. انطلاق المباراة 9 دقيقة | الدوري المصري
بعد خروجه من المستشفى.. أحمد رفعت يوجه رسالة إلى الجماهير 26 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز - الكرتي ومصطفى فتحي أساسيان أمام الجونة 46 دقيقة | الدوري المصري
استراحة أبطال أوروبا - أرسنال (1)-(2) بايرن ميونيخ.. نهاية الشوط الأول ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا – ريال مدريد (2)-(1) سيتي.. الشوط الثاني ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل أرسنال - مارتنيلي يعود أساسيا.. والنني على مقاعد البدلاء ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل بايرن - عودة نوير أمام أرسنال.. وكين يقود الهجوم 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل سيتي - دي بروين على مقاعد البدلاء أمام ريال مدريد.. وجريليش أساسي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 2 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى