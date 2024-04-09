طبيب الأهلي: كريستو خضع لجراحة

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن التونسي محمد الضاوي "كريستو" خضع لعملية جراحية بسيطة.

وقال جاب الله لموقع ناديه: "محمد الضاوي (كريستو) خضع لجراحة لإزالة خراج في منطقة وجه القدم".

وأضاف "كريستو خاض تدريبات تأهيلية في الجيمانيزيوم على هامش المران الجماعي، وفي إطار البرنامج التدريبي المحدد له قبل العودة للانتظام في التدريبات الجماعية".

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق زد ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والمحدد لها مساء الخميس باستاد السلام.

إلى ذلك، واصل الفريق تدريباته عصر يوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة زد.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين للوقوف على بعض النقاط الفنية في مباراة إنبي التي أقيمت مساء الاثنين، وبدء التحضير لمواجهة زد المقبلة.

وأدت مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة إنبي تدريبات استشفائية في الجيمانيزيوم للتخلص من الإجهاد.

فيما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس الثلاثي: حمزة علاء ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف في تدريبات منفردة على هامش فقرات المران.

وأدى باقي اللاعبين تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف كولر الذي اختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة بين اللاعبين.