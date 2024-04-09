بيراميدز يكشف قميصه الثالث هذا الموسم

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 18:01

كتب : FilGoal

بيراميدز

أزاح نادي بيراميدز الستار يوم الثلاثاء عن قميصه الثالث الذي سيلعب به في الموسم الجاري.

ويرتدي الفريق قميصه الجديد في مباراة الجونة بالدوري مساء الثلاثاء.

ويلعب بيراميدز ضد مضيفه الجونة في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري.

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ويتكون القميص الجديد من اللون البرتقالي.

يذكر أن مباراة بيراميدز ضد الزمالك في الدوري تأجلت بعد وصول الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية.

إذ يلتقي الزمالك مع دريمز الغاني في نصف النهائي يومي إحدى 21 أبريل في القاهرة و28 من نفس الشهر إيابا في غانا.

ولذلك ستتأجل مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الجولة 18 والتي كانت ستلعب يوم 19 أبريل الجاري، لموعد آخر.

وتنص اللائحة الخاصة بالمشاركات الإفريقية للفرق المصرية، أن الفريق الذي يلعب مباراة قارية داخل ملعبه يخوض المواجهة المحلية التي تليها على اليوم الثالث، أما إذا كانت المباراة الإفريقية خارج مصر يخوض الفريق مباراته المحلية التي تليها على اليوم الرابع.

بيراميدز
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