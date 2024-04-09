بيراميدز يكشف قميصه الثالث هذا الموسم

أزاح نادي بيراميدز الستار يوم الثلاثاء عن قميصه الثالث الذي سيلعب به في الموسم الجاري.

ويرتدي الفريق قميصه الجديد في مباراة الجونة بالدوري مساء الثلاثاء.

ويلعب بيراميدز ضد مضيفه الجونة في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري.

بيراميدز يٌعلن عن القميص الثالث للفريق هذا الموسم 🟠👕 pic.twitter.com/3HT0sfg5Qn — FilGoal (@FilGoal) April 9, 2024

ويتكون القميص الجديد من اللون البرتقالي.

طاقة وحماس 🟠 ها هو القميص الثالث للفريق هذا الموسم 🤩#بيراميدز pic.twitter.com/99cAU2Oyrc — Pyramids FC (@pyramidsfc) April 9, 2024

يذكر أن مباراة بيراميدز ضد الزمالك في الدوري تأجلت بعد وصول الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية.

إذ يلتقي الزمالك مع دريمز الغاني في نصف النهائي يومي إحدى 21 أبريل في القاهرة و28 من نفس الشهر إيابا في غانا.

ولذلك ستتأجل مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الجولة 18 والتي كانت ستلعب يوم 19 أبريل الجاري، لموعد آخر.

وتنص اللائحة الخاصة بالمشاركات الإفريقية للفرق المصرية، أن الفريق الذي يلعب مباراة قارية داخل ملعبه يخوض المواجهة المحلية التي تليها على اليوم الثالث، أما إذا كانت المباراة الإفريقية خارج مصر يخوض الفريق مباراته المحلية التي تليها على اليوم الرابع.