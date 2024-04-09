جوارديولا: لو اعتزلت غدا سأكون راضيا بعدما حققت كل ما حلمت به

يشعر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالرضا الشديد بعد كل ما حققه خلال مسيرته التدريبية.

بلا شك يعد جوارديولا أحد أعظم المدربين في تاريخ كرة القدم بعدما حقق كل الألقاب الممكنة مع الأندية التي دربها، برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة TNT: "إذا اضطررت إلى الاعتزال غدا والبقاء في المنزل، لن يكون بإمكاني تخيل مسيرتي المهنية حتى الآن".

وأضاف "لقد حققت كل ما حلمت به. أعتقد أنه سيكون من غير المنطقي أن أطلب المزيد من النجاح في حياتي وعملي".

ويستعد سيتي حامل لقب دوري أبطال أوروبا لملاقاة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأوضح "كيفية استعداد مانشستر سيتي للمباريات الكبيرة؟ الاستراخاء قدر الإمكان، عدم التحدث كثيرا، عليك أن تكون شجاعا من أجل اللعب في هذا النوع من الملاعب".

وتابع "هناك شعور بالارتياح بعد تتويج سيتي بلقب دوري الأبطال الموسم الماضي، فكلما حضرت أي مؤتمر صحفي يتم سؤالي عما إذا كنا سنفوز بدوري أبطال أوروبا، أو أنه يتعين علينا الفوز به. لذا منذ بداية الموسم لم يسألوني مرارا وتكرارا".

وشدد "أقول دائما إن الدوري الإنجليزي أو أي دوري محلي أكثر صعوبة من البطولات القارية، لعب 38 مباراة على مدار الموسم في ظل تواجد منافسين أقوياء صعب للغاية".

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