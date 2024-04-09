تفتتح حكومة دبي ونادي ريال مدريد يوم الثلاثاء مشروع (ريال مدريد ورلد) أول منتزه ترفيهي للنادي الملكي.

سيحتضن المتنزه 40 تجربة ولعبة ترفيهية تحمل اسم ريال مدريد.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي بيانا حول المشروع جاء على النحو التالي:

كشفت مؤسسى دبي باركس آند ريزورتس ونادي ريال مدريد عن الموعد الرسمي لافتتاح الوجهة الترفيهية المرتقبة الأولى "ريال مدريد ورلد"، أّول منتزه ترفيهي لريال مدريد يحتفي بالساحرة المستديرة وكرة السلة على طريقة النادي العريق، وذلك يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024.

وسيجري افتتاح "ريال مدريد ورلد" في "دبي باركس™ آند ريزورتس"، الوجهة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، إذ سيحتضن هذا المتنزه المذهل 40 تجربة ولعبة ترفيهية تحمل اسم ريال مدريد.

وتتيح للضيوف من جميع الأعمار فرصة استثنائية للتعرف على نجومهم المفضلين عن قرب، بما في ذلك زيارة غرف تغيير ملابس لاعبي فريق ريال مدريد، وزيارة القاعة السرية التي تضم الكؤوس التي حصدها النادي والتي يتم حماية هذه الكؤوس بها، واستكشاف الألعاب والعروض الترفيهية الآسرة ومن أهمها أول أفعوانية خشبية في المنطقة و أطول لعبة ركوب ترفيهية في العالم، لتأخذ الضيوف في مغامرة فريدة إلى قلب تشكيلة من أروع التجارب التي لم يسبق لها مثيل.

كما سيتمكن عشاق النادي من استكشاف أكبر تشكيلة من منتجات ريال مدريد بدبي في المتجر الرسمي لمتنزه ريال مدريد ورلد، حيث سيقومون باختيار قمصان ريال مدريد المفضلة وإضفاء الطابع الشخصي عليها، بجانب شراء المقتنيات الأخرى التي تحتفي بكرة القدم على طريقة نادي ريال مدريد، واستكشاف تشكيلة من المطاعم وعربات الطعام ومنافذ المأكولات الشهية ذات الطابع الإسباني.

من المقرر أن يفتح أبوابه من الساعة 12 ظهراً حتى 9 مساءً من الأحد إلى الخميس ومن 12 ظهراً حتى 10 مساءً أيام الجمعة و السبت من كل أسبوع، وذلك للعائلات وجماهير ريال مدريد وعشاق التجارب الترفيهية الفريدة من جميع الأعمار.

حيث سيستكشفون بها مناطقه الثلاث الرئيسية وهي "منطقة الأبطال" و"ساحة الاحتفالات بلازا" و"منطقة النجوم"، والتي تحتفي جميعها بإرث النادي الحائز على لقب أفضل نادي كرة قدم في القرن العشرين من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويمكن للضيوف زيارة ريال مدريد ورلد من خلال الحصول على تذكرة اليوم الواحد بأسعار تبدأ من 295 درهما عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بالمتنزه أو شراء تذكرة الدخول من البوابة اعتباراً من يوم الثلاثاء.

video:1