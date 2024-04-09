لإنقاذ الفريق من الهبوط.. بوخوم يعلن اسم مدربه المؤقت
الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 16:59
كتب : FilGoal
أعلن نادي بوخوم الألماني يوم الثلاثاء تعيين هيكو بوتشر كمدرب مؤقت للفريق الأول حتى نهاية الموسم.
وجاء تعيين بوتشر خلفا للمدرب توماس ليتش الذي أقيل يوم الاثنين لسوء النتائج.
وأوضح نادي بوخوم في بيان: "هيكو بوتشر مدرب فريق الشباب بالنادي سيتولى تدريب الفريق الأول في المباريات المتبقية من الدوري الألماني".
وتتبقى 6 جولات على نهاية موسم الدوري الألماني.
وسبق لبوتشر تدريب الفريق الأول مؤقتا في 2018 و2019 و2022.
وأقيل ليتش بعد الخسارة من كولن بنتيجة 1-2 في الجولة 28 من الدوري.
ويتواجد بوخوم في المركز الـ15 من أصل 18 فريقا.
ويبتعد بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.
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