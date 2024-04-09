سكاي: جماهير بايرن تتحدى قرار يويفا وتحضر لقاء أرسنال

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 16:47

كتب : FilGoal

دخلة جماهير بايرن ميونيخ قبل مواجهة مانشستر سيتي

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن بعض جماهير بايرن ميونيخ سافرت إلى لندن لحضور مباراة أرسنال بملعب الإمارات يوم الثلاثاء رغم قرار حرمان البافاري من جماهيره.

في فبراير الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم معاقبة بايرن ميونيخ بمنع جماهيره من حضور المباراة القادمة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من قرار يويفا سافر ما لا يقل عن 250 مشجعا إلى لندن لدعم البافاري أمام أرسنال من الملعب.

أخبار متعلقة:
أنباء سعيدة لكلوب.. ليفربول يستعيد 4 نجوم قبل أسابيع الحسم مؤتمر سيميوني: أثق في موراتا.. وسنحاول تعويض غياب ديباي لويس إنريكي: تربطني علاقة حب ببرشلونة ولكنها مهنتي.. وأنا أفضل من تشافي جيسوس: لا أتذكر أخر مرة لعبت كرة القدم بدون الشعور بالألم

وأضاف التقرير أن بعض الجماهير حصل بالفعل على تذاكر والبعض الآخر يحاول، قبل ساعات من المباراة.

في مباراة بايرن الأخيرة بالدوري ضد هايدنهايم رفعت جماهير بايرن لافتة عملاقة تتحدى بها قرار يويفا.

قرار الحرمان جاء بعد قيام الجمهور باستخدام الألعاب النارية أمام لاتسيو في ذهاب دور الـ16 رغم تحذير النادي من حدوث ذلك بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي.

كما قرر يويفا فرض غرامة مالية على النادي البافاري قدرها 50 ألف يورو.

Image

في ديسمبر الماضي، ناشد نادي بايرن ميونيخ جماهيره بالامتناع عن استخدام الألعاب النارية خلال مباريات الفريق بدوري أبطال أوروبا، بعدما تعرض النادي لغرامة ضخمة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وعوقب بايرن بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية خلال مباراة كوبنهاجن في الدنمارك ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وقتها نشر بايرن بيانا عبر موقعه جاء على النحو التالي:

بعد استخدام الألعاب النارية المحظورة وإلقاء أشياء بالملعب من جماهير النادي في مباريات دوري أبطال أوروبا، بالتحديد في مباراة الذهاب في كوبنهاجن. تم تغريم النادي بـ40 ألف يورو وحظره من شراء تذاكر للجماهير بالمباراة المقبلة. وفي حالة تكرار المخالفة، سيتم معاقبة النادي باستبعاد جماهيره من أي مباراة مستقبلية خارج أرضه.

لهذا السبب، يناشد نادي بايرن جميع مشجعيه بالامتناع عن استخدام الألعاب النارية في الملاعب في المستقبل والكف عن أي سوء سلوك آخر، حيث سيتأثر جميع مشجعي بايرن المسافرين بالعواقب.

سنضع الحكم والعواقب الناتجة على جدول أعمال الاجتماع القادم بين النادي والجماهير، وسيتم مناقشته في الحوار الرسمي بين الطرفين.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل في ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ.

أرسنال بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
مباشر أبطال أوروبا - أرسنال (1)-(1) بايرن ميونيخ.. جوووووول التعادل مباشر أبطال أوروبا – ريال مدريد (2)-(1) سيتي.. جوووووووول رودريجو والثاني تشكيل أرسنال - مارتنيلي يعود أساسيا.. والنني على مقاعد البدلاء تشكيل بايرن - عودة نوير أمام أرسنال.. وكين يقود الهجوم تشكيل سيتي - دي بروين على مقاعد البدلاء أمام ريال مدريد.. وجريليش أساسي تشكيل ريال مدريد - هجوم ناري أمام سيتي.. وبراهيم على مقاعد البدلاء جوارديولا: لو اعتزلت غدا سأكون راضيا بعدما حققت كل ما حلمت به مؤتمر سيميوني: أثق في موراتا.. وسنحاول تعويض غياب ديباي
أخر الأخبار
تشكيل بيراميدز - الكرتي ومصطفى فتحي أساسيان أمام الجونة 3 دقيقة | الدوري المصري
مباشر أبطال أوروبا - أرسنال (1)-(1) بايرن ميونيخ.. جوووووول التعادل 33 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا – ريال مدريد (2)-(1) سيتي.. جوووووووول رودريجو والثاني 45 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل أرسنال - مارتنيلي يعود أساسيا.. والنني على مقاعد البدلاء ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل بايرن - عودة نوير أمام أرسنال.. وكين يقود الهجوم ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل سيتي - دي بروين على مقاعد البدلاء أمام ريال مدريد.. وجريليش أساسي ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدير مانشستر يونايتد يترك منصبه بعد 11 عاما ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ريال مدريد - هجوم ناري أمام سيتي.. وبراهيم على مقاعد البدلاء ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 2 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى