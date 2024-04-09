سكاي: جماهير بايرن تتحدى قرار يويفا وتحضر لقاء أرسنال

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن بعض جماهير بايرن ميونيخ سافرت إلى لندن لحضور مباراة أرسنال بملعب الإمارات يوم الثلاثاء رغم قرار حرمان البافاري من جماهيره.

في فبراير الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم معاقبة بايرن ميونيخ بمنع جماهيره من حضور المباراة القادمة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من قرار يويفا سافر ما لا يقل عن 250 مشجعا إلى لندن لدعم البافاري أمام أرسنال من الملعب.

وأضاف التقرير أن بعض الجماهير حصل بالفعل على تذاكر والبعض الآخر يحاول، قبل ساعات من المباراة.

في مباراة بايرن الأخيرة بالدوري ضد هايدنهايم رفعت جماهير بايرن لافتة عملاقة تتحدى بها قرار يويفا.

قرار الحرمان جاء بعد قيام الجمهور باستخدام الألعاب النارية أمام لاتسيو في ذهاب دور الـ16 رغم تحذير النادي من حدوث ذلك بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي.

كما قرر يويفا فرض غرامة مالية على النادي البافاري قدرها 50 ألف يورو.

في ديسمبر الماضي، ناشد نادي بايرن ميونيخ جماهيره بالامتناع عن استخدام الألعاب النارية خلال مباريات الفريق بدوري أبطال أوروبا، بعدما تعرض النادي لغرامة ضخمة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وعوقب بايرن بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية خلال مباراة كوبنهاجن في الدنمارك ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وقتها نشر بايرن بيانا عبر موقعه جاء على النحو التالي:

بعد استخدام الألعاب النارية المحظورة وإلقاء أشياء بالملعب من جماهير النادي في مباريات دوري أبطال أوروبا، بالتحديد في مباراة الذهاب في كوبنهاجن. تم تغريم النادي بـ40 ألف يورو وحظره من شراء تذاكر للجماهير بالمباراة المقبلة. وفي حالة تكرار المخالفة، سيتم معاقبة النادي باستبعاد جماهيره من أي مباراة مستقبلية خارج أرضه.

لهذا السبب، يناشد نادي بايرن جميع مشجعيه بالامتناع عن استخدام الألعاب النارية في الملاعب في المستقبل والكف عن أي سوء سلوك آخر، حيث سيتأثر جميع مشجعي بايرن المسافرين بالعواقب.

سنضع الحكم والعواقب الناتجة على جدول أعمال الاجتماع القادم بين النادي والجماهير، وسيتم مناقشته في الحوار الرسمي بين الطرفين.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل في ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ.

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