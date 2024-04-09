اتحاد جدة يطلب الاستعانة بخماسي الأولمبي السعودي في نهائي السوبر

ذكرت جريدة اليوم السعودية أن نادي اتحاد جدة طلب الاستعانة بخماسي المنتخب الأولمبي السعودي، للمشاركة في نهائي السوبر السعودي ضد الهلال بشكل مؤقت.

الخماسي هو زكريا هوساوي وعوض الناشري ومروان الصحفي وفيصل الغامدي وأحمد الغامدي.

وذلك قبل المشاركة مع المنتخب السعودي في البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويترقب النادي موقف الاتحاد السعودي لكرة القدم من الطلب، حسب التقرير.

وضرب اتحاد جدة موعدا في النهائي مع الهلال بعدما فاز على منافسه الوحدة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي السوبر السعودي.

وشارك الدولي المصري أحمد حجازي في المباراة كاملة.

وسجل كريم بنزيمة وعبد الرزاق حمد الله ثنائية النمور، بينما أحرز فيصل فجر هدف الوحدة الوحيد.

وعاد كريم بنزيمة للستجيل مرة أخرى مع الهلال بعد فترة طويلة من عدم التسجيل.

ولم يسجل بنزيمة منذ مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية إذ خسر الاتحاد 3-1، وكان ذلك بتاريخ 15 ديسمبر الماضي ومن وقتها لم يسجل مطلقا.

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