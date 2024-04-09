حارس إنبي: شوبير مستقبل حراسة المرمى في مصر.. وكنت أتوقع الفوز على الأهلي

يرى عبد الرحمن سمير حارس مرمى إنبي إن مصطفى شوبير حارس الأهلي سيكون مستقبل حراسة المرمى في مصر.

وتعادل إنبي مع الأهلي بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على استاد القاهرة في الدوري المصري الممتاز.

وقال سمير عبر قناة أون تايم سبورتس: "مستواي الذي ظهرت به نتيجة تعبي وتعب الجهاز الفني وحتى عبد العزيز البلعوطي".

وواصل "كرة مروان عطية كان من المفترض أن أمسكها ولا أخرجها لوسط الملعب ولكن في بداية المباراة الأمور لم تكن في أفضل أحوالها بالنسبة لي".

وتابع "كنت أشعر أننا سنحقق الفوز ضد الأهلي ولن نتعادل فقط ولكن في النهاية مكتوبة وأعطانا الله بقدر تعبنا وكنا نواجه أفضل فريق في إفريقيا وركزنا حتى الدقيقة الأخيرة".

وأضاف "مصطفى شوبير عشرة 8 سنوات في منتخب الناشئين وهو حارس مرمى كبير ومستقبل مصر".

وشدد "إذا كانت الأمور ليست بأفضل أحوالها للاعبي الأهلي بسبب التعادل فنحن أيضا نشعر بنفس الأمر ولا يوجد أي عيب في الفوز عليهم، التعادل مع الأهلي جيد ولكن طموحنا كان الفوز".

وارتفع رصيد إنبي للنقطة 28 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، كما ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 18 في المركز العاشر.