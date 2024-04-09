مؤتمر سيميوني: أثق في موراتا.. وسنحاول تعويض غياب ديباي

شدد دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد على أن ممفيس ديباي سيغيب عن مواجهة بروسيا دورتموند.

ويستعد أتليتكو مدريد لمواجهة دورتموند على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لا يوجد أي شيء مضمون، سنواجه فريق قوي ونعرف ما يتم توليده عندما نلعب على ملعبنا".

وواصل "في المباراة السابقة جريزمان كان مصابا ولعب ضد إنتر وبذل مجهودا كبيرا وسجل هدف التعادل وهو الآن يشعر بالتحسن وسنحتاج أفضل نسخة منه بكل تأكيد".

وتابع "أنا أثق بموراتا وهو يعرف كيف يلعب ويعرف ما يحتاجه الفريق في تلك المباريات وأنا متأكد من أنه سيساهم بما يحتاجه الفريق وهو التسجيل".

وأكمل "ممفيس ديباي لاعب مهم يعاني من إصابة وفي وقت مهم للفريق وسنحاول خلق مواقف لتعويض غيابه".

وأضاف "لدينا أسبوع مهم ينتظرنا والمجموعة تعرف أهمية أن يكون كل لاعب بخير ونأمل أن نعبر من ذلك الأسبوع المهم بنجاح".

وتقام مباراة الإياب على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الأسبوع المقبل.