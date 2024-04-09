لويس إنريكي: تربطني علاقة حب ببرشلونة ولكنها مهنتي.. وأنا أفضل من تشافي

تحدث لويس انريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن مواجهة برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقررة على ملعب باريس مساء الأربعاء.

وقال لويس إنريكي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "فريق برشلونة يضم لاعبين من الطراز الأول على المستوى الفردي ويتمتعون بالخبرة، لقد فازوا بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا."

وأكمل: "نحن فريقان لهما نفس الفكرة. نحن هجوميون ونريد استعادة الكرة بسرعة، هذا هو هدفنا، نتمنى أن نكون أفضل منهم".

وردا على سؤال عن من يمثل أسلوب لعب برشلونة بشكل أفضل لويس إنريكي أم تشافي، رد لويس إنريكي: "بلا شك أنا، انظر إلى الاستحواذ، والألقاب، واللعب تحت ضغط عالٍ، انظر إلى البيانات، إنه ليس رأيًا، إنها أرقام وبيانات، الأمر ليس مطروحًا للنقاش".

وعن إمكانية غياب أي من لاعبي برشلونة عن مواجهة الإياب إذا حصلوا على بطاقة صفراء في الذهاب.. رد مدرب باريس: لدي بعض النجوم بفريقي في مأزق مماثل أيضًا، وفي الواقع، أود أن ألعب ضد أفضل فريق ممكن في برشلونة، وكنت أتمنى أن يلعب جميع اللاعبين المصابين، بما في ذلك جافي، رغبتي هي اللعب ضد المنافس في أفضل حالاته، أحب رؤية أفضل اللاعبين على أرض الملعب".

وأكمل حديثه عن برشلونة: "تربطني علاقة حب مع برشلونة، لكن مهنتي والنادي الذي يراهن علي يأتيان في المقام الأول، أريد أن أعطي باريس سان جيرمان الانتصارات والألقاب. أريد أن أكون على مستوى التحدي.

يذكر أن لويس إنريكي نجح في قيادة برشلونة لتحقيق ثلاثية تاريخية عام 2015.

كما حقق لويس إنريكى المنتقل من ريال مدريد إلى برشلونة كلاعب، العديد من البطولات خلال الفترة التى قضاها فى كاتالونيا من 1996 حتى 2004، حيث توج بالدورى الإسبانى "مرتين"، وكأس ملك إسبانيا "مرتين"، والسوبر الإسبانى "مرة"، وكأس الكؤوس الأوروبية "مرة"، والسوبر الأوروبى "مرة".

وردا على سؤال إذا كان تدريبه لبرشلونة سابقا ستكون ميزة إضافية لباريس: "لا أعرف تشافي كمدرب، أعرف تشافي كزميل ولاعب، وأعرف النادي، لا أعرف ما إذا كان من الممكن أن تكون هذه ميزة، لكنها مباراة مهمة جدًا بالنسبة لي على المستوى العاطفي، أنا مستعد لتقديم كل شيء من أجل الفريق."

ورفض لويس إنريكي الإجابة عن مستوى كيليان مبابي: "أعتقد أن هذا سؤالاً فرديًا، وأجيب عليه بشكل جماعي. نحن في أفضل لحظات الموسم".

واختتم حديثه عن تعويض غياب أشرف حكيمي نتيجة تراكم البطاقات، قائلاً: "لدي عادة إيجاد الحلول عندما يكون هناك لاعبون لا يستطيعون اللعب. يجب أن تكون قادرًا على التغلب على الغيابات.".

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