جيسوس: لا أتذكر أخر مرة لعبت كرة القدم بدون الشعور بالألم

شدد جابرييل جيسوس لاعب أرسنال على أنه لا يتذكر اليوم الأخير الذي لعب فيه كرة القدم بدون الشعور بالألم.

ويستعد أرسنال لمواجهة بايرن ميونيخ مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لا أعتقد أن هناك أي فريق متكامل ولكن الجميع يعرف تاريخ بايرن ميونيخ وعدد ألقابهم في دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني".

وواصل "كل الناس تعرف جودة بايرن ميونيخ واللاعبين الذين يملكهم ولا يهم إن كانت آخر مباراتين أو ثلاثة غير جييدين بالنسبة لهم في النهاية سيظل بايرن ميونيخ وبإمكانهم أذيتنا وهذا ما نفكر فيه دائما".

وتابع "لا أتذكر أخر يوم لعبت كرة القدم فيه بدون ألم، لسوء الحظ أنا أعاني من بعض المشكلات وعادة الناس لا يروها ولكنني أحاول أن أكون قويا على الجانب العقلي",

وأضاف "بالنسبة لي هاري كين هو أفضل مهاجم في العالم ومن الجيد أن ألعب ضد هذه النوعية من اللاعبين وبكل تأكيد لا نريد أن يشارك كثيرا في محاولة تحقيق الفوز ولكن الأمر لا يتعلق به وحده لأنهم يملكون المزيد من اللاعبين مثل صديقي القديم ليروي ساني وجمال موسيالا وكينجسلي كومان وتوماس مولر وجنابري".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري يوم 17 أبريل المقبل.

ومحليا يتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة بالتساوي مع ليفربول.