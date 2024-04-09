إندريك: تشجعت على القتال مع بالميراس بسبب حديث فينيسيوس ورودريجو

شدد إندريك لاعب بالميراس على أن رودريجو وفينيسيوس جونيور ثنائي ريال مدريد قد شجعاه قبل خوض منافسات بطولة باوليستاو.

وحصل إندريك على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وقال إندريك خلال حفل استلام الجائزة: "سعيد بالتتويج باللقب ولكن الفضل يعود للمجموعة بالكامل، بالميراس كان معي دائما عندما كنت لا أحد وراهنوا علي".

وواصل "أنا مدين لكل شخص وقف بجانبي، أبل هيرنانديز كان استثنائيا بالنسبة لحياتي وأشكر الله لأنه كان مدربي الأول، لقد انتظر الوقت المثالي من أجلي".

وتابع "الأمر كان رائعا بالنسبة لي عندما تحدثت مع فينيسيوس ورودريجو في المنتخب الوطني وسألوني متى سأذهب لريال مدريد وهذا شجعني على العودة واللعب ومساعدة بالميراس وأنا ممتن لما أصبحت عليه".

وتوج مع بالميراس بلقب بطولة باوليستا (ولاية ساو باولو) على حساب سانتوس بالفوز بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

وستكون تلك البطولة الأخيرة لإندريك مع بالميراس والتي يشارك فيها من البداية للنهاية مع الفريق الموسم الجاري إذ سينتقل إلى ريال مدريد في يونيو المقبل.

إندريك البالغ 17 عاما حقق 5 ألقاب مع بالميراس، بواقع 2 دوري برازيلي 2022 و2023 وكأس السوبر البرازيلي 2023، وكأس باوليستا مرتين 2023 و2024.

وحقق بالميراس لقب الولاية للمرة الثالثة على التوالي والـ 26 في تاريخه.

فيما خسر سانتوس فرصة حصد اللقب بعد مشوار رائع والذي يأتي قبل مشاركته الأولى التاريخية في الدرجة الثانية البرازيلية بعد هبوطه الموسم الماضي.