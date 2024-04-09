الرياضية السعودية: الحكم وصف واقعة رونالدو بـ"التصرف المشين" وسيتم إيقافه مباراتين
الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 11:47
كتب : FilGoal
ذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن الحكم محمد الهويش وصف واقعة كرستيانو رونالدو مهاجم النصر، مع علي البليهي مدافع الهلال، بـ"التصرف المشين".
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
وأشهر الحكم بطاقة حمراء لكرستيانو رونالدو في الدقيقة 86 مباراة مباراة النصر والهلال في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، المقامة في أبو ظبي.
وأوضحت الصحيفة أن الحكم وصف في تقريره الواقعة بـ"استخدام رونالدو للكوع بقوة مفرطة لضرب البليهي".
ووفقا للصحيفة السعودية فإن اللائحة تنص على الإيقاف مباراتين وغرامة 20 ألف ريال، نتيجة التصرف المشين.
وحقق الهلال الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتأهل الزعيم لمقابلة اتحاد جدة في المباراة النهائية يوم الخميس المقبل.
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