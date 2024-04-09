كرة طائرة - من مباراة واحدة.. مواعيد نصف نهائي كأس مصر للسيدات

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 11:45

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك طائرة سيدات

أعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة مواعيد مباريات نصف نهائي ونهائي كأس مصر لكرة الطائرة للسيدات.

وتقام مباراتي نصف النهائي يوم الجمعة المقبل 12 إبريل، على أن تلعب المباراة النهائية يوم السبت.

ويلعب الزمالك مع الشمس في تمام الساعة السادسة مساء، بينما يلتقي وادي دجلة مع الأهلي في الساعة الثامنة مساء.

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ويقام نصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة وليس بنظام Best of 3 كما جرت العادة في الموسم السابق وببطولة الدوري خلال الموسم الحالي.

وتلعب مباريات نصف النهائي والنهائي على صالة اتحاد الشرطة.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري بعد أن فاز على الزمالك في مباراتين وخسر بواحدة في السلسلة النهائية.

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