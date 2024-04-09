مواعيد مباريات الثلاثاء 9 إبريل - مواجهتان ناريتان في دوري أبطال أوروبا.. وبيراميدز ضد الجونة

رئيس إنبي: هذا الأمر أهم من التعادل مع الأهلي

يوسف لبيب: ثنائيتي في الأهلي تعويض عن فترة غيابي.. وهدفنا الفوز بالدوري

مدرب إنبي: كنا نريد الفوز على الأهلي.. ومن الجيد إنهاء الدور الأول في صدارة الدوري