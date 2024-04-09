مواعيد مباريات الثلاثاء 9 إبريل - مواجهتان ناريتان في دوري أبطال أوروبا.. وبيراميدز ضد الجونة
الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 10:31
كتب : FilGoal
تبدأ اليوم مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بمواجهتين ناريتين.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم 9 إبريل 2024 والقنوات الناقلة.
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد × مانشستر سيتي.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
أرسنال × بايرن ميونيخ.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
الدوري المصري
الجونة × بيراميدز.. 10:00 مساء - أون تايم سبورتس.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة
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