مواعيد مباريات الثلاثاء 9 إبريل - مواجهتان ناريتان في دوري أبطال أوروبا.. وبيراميدز ضد الجونة

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 10:31

كتب : FilGoal

هدف فينيسيوس ضد مانشستر سيتي - ريال مدريد

تبدأ اليوم مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بمواجهتين ناريتين.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم 9 إبريل 2024 والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

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ريال مدريد × مانشستر سيتي.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

أرسنال × بايرن ميونيخ.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري المصري

الجونة × بيراميدز.. 10:00 مساء - أون تايم سبورتس.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا الدوري المصري مواعيد مباريات الثلاثاء بيراميدز ريال مدريد مانشستر سيتي
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