مران الزمالك – عودة موتيابا للتدريبات وجلسة فنية مع اللاعبين

عاد ترافيس موتيابا لاعب الزمالك للانتظام في التدريبات مرة أخرى عقب العودة من أوغندا.

وشارك موتيابا في تدريبات المسبتعدين من مواجهة مودرن فيوتشر التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

ووصل الزمالك إلى نصف نهائي الكونفدرالية وسيواجه منافسه دريمز الغاني.

ويستعد الزمالك لمواجهة خصمه الاتحاد السكندري في المباراة التي ستجمعهما يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

ووضع جوزيه جوميز المدير الفني للفريق برنامجا تأهيليا واستشفائيا للاعبين الذين شاركوا في مباراة مودرن فيوتشر.

وأدت هذه المجموعة العديد من التدريبات التأهيلية الخفيفة بجانب فقرة استشفائية سواء داخل الملعب أو صالة الألعاب الرياضية تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال.

وحرص جوميز على عقد جلسة فنية مع اللاعبين لشرح بعض النقاط التي حدثت خلال المباراة.

وتواجد بعض اللاعبين الناشئن في التدريبات وهم محيي جمعة وأحمد رفاعي ومحمد إبراهيم ومحمود الشناوي ومحمد السيد.

ويحتل الزمالك المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري المصري من 11 مباراة لعبها.