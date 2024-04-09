مران الزمالك – عودة موتيابا للتدريبات وجلسة فنية مع اللاعبين

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 01:31

كتب : إبراهيم رمضان

ترافيس موتيابا - الزمالك

عاد ترافيس موتيابا لاعب الزمالك للانتظام في التدريبات مرة أخرى عقب العودة من أوغندا.

وشارك موتيابا في تدريبات المسبتعدين من مواجهة مودرن فيوتشر التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

ووصل الزمالك إلى نصف نهائي الكونفدرالية وسيواجه منافسه دريمز الغاني.

أخبار متعلقة:
رئيس إنبي: هذا الأمر أهم من التعادل مع الأهلي يوسف لبيب: ثنائيتي في الأهلي تعويض عن فترة غيابي.. وهدفنا الفوز بالدوري مدرب إنبي: كنا نريد الفوز على الأهلي.. ومن الجيد إنهاء الدور الأول في صدارة الدوري خبر في الجول – مكافآت فورية من رئيس إنبي للاعبين بعد التعادل مع الأهلي

ويستعد الزمالك لمواجهة خصمه الاتحاد السكندري في المباراة التي ستجمعهما يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

ووضع جوزيه جوميز المدير الفني للفريق برنامجا تأهيليا واستشفائيا للاعبين الذين شاركوا في مباراة مودرن فيوتشر.

وأدت هذه المجموعة العديد من التدريبات التأهيلية الخفيفة بجانب فقرة استشفائية سواء داخل الملعب أو صالة الألعاب الرياضية تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال.

وحرص جوميز على عقد جلسة فنية مع اللاعبين لشرح بعض النقاط التي حدثت خلال المباراة.

وتواجد بعض اللاعبين الناشئن في التدريبات وهم محيي جمعة وأحمد رفاعي ومحمد إبراهيم ومحمود الشناوي ومحمد السيد.

ويحتل الزمالك المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري المصري من 11 مباراة لعبها.

الزمالك الاتحاد السكندري جوزيه جوميز مودرن فيوتشر
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الجونة (0)-(0) بيراميدز.. انطلاق المباراة بعد خروجه من المستشفى.. أحمد رفعت يوجه رسالة إلى الجماهير تشكيل بيراميدز - الكرتي ومصطفى فتحي أساسيان أمام الجونة طبيب الأهلي: كريستو خضع لجراحة بيراميدز يكشف قميصه الثالث هذا الموسم حارس إنبي: شوبير مستقبل حراسة المرمى في مصر.. وكنت أتوقع الفوز على الأهلي مواعيد مباريات الثلاثاء 9 إبريل - مواجهتان ناريتان في دوري أبطال أوروبا.. وبيراميدز ضد الجونة رئيس إنبي: هذا الأمر أهم من التعادل مع الأهلي
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - الجونة (0)-(0) بيراميدز.. انطلاق المباراة 8 دقيقة | الدوري المصري
بعد خروجه من المستشفى.. أحمد رفعت يوجه رسالة إلى الجماهير 26 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز - الكرتي ومصطفى فتحي أساسيان أمام الجونة 45 دقيقة | الدوري المصري
استراحة أبطال أوروبا - أرسنال (1)-(2) بايرن ميونيخ.. نهاية الشوط الأول ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا – ريال مدريد (2)-(1) سيتي.. الشوط الثاني ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل أرسنال - مارتنيلي يعود أساسيا.. والنني على مقاعد البدلاء ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل بايرن - عودة نوير أمام أرسنال.. وكين يقود الهجوم 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل سيتي - دي بروين على مقاعد البدلاء أمام ريال مدريد.. وجريليش أساسي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 2 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى