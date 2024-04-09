رئيس إنبي: هذا الأمر أهم من التعادل مع الأهلي

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 01:23

كتب : FilGoal

يوسف لبيب

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن أمر يعتبر أهم من التعادل مع الأهلي من وجهة نظره.

وقال الشريعي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "كنا نريد الفوز بالمباراة وليس التعادل فقط، الأهم من النتيجة هو اكتشاف اللاعبين الصغار مثل يوسف لبيب وتمكنه من تسجيل الهدفين".

وتابع "بالإضافة إلى صلاح زايد وعبد الرحمن سمير حارس المرمى".

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وأكمل "بيني وبين لبيب مكالمة نارية منذ أيام أخبرته بأن يتمسك بالفرصة ويستطيع ترجمة موهبته في الملعب".

وأنهى حديثه قائلا: "تسجيل هدفين في الأهلي صعب للغاية، بغض النظر عن النتيجة لكن نستطيع أن نبني عليها، ولأول مرة نصل إلى 28 نقطة بعد نهاية الدور الأول من الدوري منذ 15 عاما".

وقاد يوسف لبيب مهاجم إنبي الشاب فريقه لتعادل مثير مع الأهلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 16 للدوري المصري والتي أقيمت في استاد القاهرة.

ونجح إنبي في التعادل خلال المباراة مرتين مع الأهلي لينهي المباراة بنقطة أمام الفريق الأحمر.

الأهلي رفع رصيده بعد التعادل إلى النقطة 18 في المركز العاشر من 9 مباريات.

ووصل إنبي إلى النقطة 28 من 17 مباراة ويعود لصدارة الترتيب بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثاني من 15 مباراة.

الأهلي إنبي الدوري المصري أيمن الشريعي يوسف لبيب
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