يوسف لبيب: ثنائيتي في الأهلي تعويض عن فترة غيابي.. وهدفنا الفوز بالدوري

يرى يوسف لبيب مهاجم إنبي أن تسجيله لهدفين في شباك الأهلي يعتبر تعويضا عن الفترة الذي غاب فيها عن فريق.

وقال يوسف لبيب عبر قناة أون تايم سبورتس: "كنت مصاب فترة طويلة وبعد عودتي سجلت هدفين في الأهلي وهذا تعويض من الله عن فترة غيابي".

وأضاف "هدفنا واضح وهو الفوز بالدوري المصري والمشاركة في بطولة إفريقيا".

وأتم تصريحاته "الدعم الذي يمنحه لنا أيمن الشريعي رئيس النادي وسيد ياسين المدير الفني ومحمد إسماعيل مدير الكرة يمنحنا ثقة وحافز كبير للظهور بشكل جيد وتحقيق الانتصارات".

وقاد يوسف لبيب مهاجم إنبي الشاب فريقه لتعادل مثير مع الأهلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 16 للدوري المصري والتي أقيمت في استاد القاهرة.

ونجح إنبي في التعادل خلال المباراة مرتين مع الأهلي لينهي المباراة بنقطة أمام الفريق الأحمر.

الأهلي رفع رصيده بعد التعادل إلى النقطة 18 في المركز العاشر من 9 مباريات.

ووصل إنبي إلى النقطة 28 من 17 مباراة ويعود لصدارة الترتيب بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثاني من 15 مباراة.

ثنائية الأهلي سجلها محمود عبد المنعم "كهربا"، وسجل ثنائية إنبي المهاجم الشاب يوسف لبيب.