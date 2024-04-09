مدرب إنبي: كنا نريد الفوز على الأهلي.. ومن الجيد إنهاء الدور الأول في صدارة الدوري

يرى سيد ياسين المدير الفني لإنبي أن تعادل فريقه أمام الأهلي يعتبر نقطة مهمة في مشوار الفريق في الدوري.

وقال ياسين عبر قناة أون تايم سبورتس: "التعادل مع الأهلي بطعم المكسب، كنا نريد الفوز لأننا نلعب كل المباريات من أجل تحقيق النقاط الثلاثة".

وأضاف "من الجيد أننا أنهينا الدور الأول بالنسبة لنا في صدارة الدوري، ونجحنا في استغلال حالة الضغط الذي يمر بها الأهلي عندما يلعب مباراة كل 3 أيام".

وأتم تصريحاته "كل لاعبي إنبي البدلاء تحت السن، نحن نصنع حالة في الدوري وهي تصعيد المواهب الصغيرة التي ستكون هي مستقبل الكرة المصرية وأيضا نظهر بشكل جيد في الدوري ونتصدر المسابقة".

وقاد يوسف لبيب مهاجم إنبي الشاب فريقه لتعادل مثير مع الأهلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 16 للدوري المصري والتي أقيمت في استاد القاهرة.

ونجح إنبي في التعادل خلال المباراة مرتين مع الأهلي لينهي المباراة بنقطة أمام الفريق الأحمر.

الأهلي رفع رصيده بعد التعادل إلى النقطة 18 في المركز العاشر من 9 مباريات.

ووصل إنبي إلى النقطة 28 من 17 مباراة ويعود لصدارة الترتيب بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثاني من 15 مباراة.

ثنائية الأهلي سجلها محمود عبد المنعم "كهربا"، وسجل ثنائية إنبي المهاجم الشاب يوسف لبيب.