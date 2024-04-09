خبر في الجول – مكافآت فورية من رئيس إنبي للاعبين بعد التعادل مع الأهلي

قرر أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي صرف مكافآت فورية للاعبين بعد التعادل مع الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن الشريعي قد أثنى على اللاعبين داخل غرفة تغيير الملابس وأعلن صرف مكافآت بعد التعادل القاتل مع الأهلي.

وقاد يوسف لبيب مهاجم إنبي الشاب فريقه لتعادل مثير مع الأهلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 16 للدوري المصري والتي أقيمت في استاد القاهرة.

ونجح إنبي في التعادل خلال المباراة مرتين مع الأهلي لينهي المباراة بنقطة أمام الفريق الأحمر.

الأهلي رفع رصيده بعد التعادل إلى النقطة 18 في المركز العاشر من 9 مباريات.

ووصل إنبي إلى النقطة 28 من 17 مباراة ويعود لصدارة الترتيب بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثاني من 15 مباراة.

ثنائية الأهلي سجلها محمود عبد المنعم "كهربا"، وسجل ثنائية إنبي المهاجم الشاب يوسف لبيب.

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