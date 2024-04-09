مؤتمر كولر: سيكون هناك مشكلة أن يفكر لاعب في نفسه.. وأتمنى نهاية هذا الكابوس

عبر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن شعوره بالضيق بعد تعادل فريقه أمام إنبي في الدوري.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كان لدينا الكثير من التمريرات الخاطئة في الشوط الأول واللعب البطيء وفي الشوط الثاني ظهرنا بشكل أفضل ولكن بسبب التسرع وعدم التركيز تلقينا هدف التعادل".

وأضاف "في الشوط الثاني فجأة وجدت كل اللاعبين يركضون إلى الأمام بتسرع وهذا عكس تعليماتي بالحفاظ على الكرة وتهدئة اللعب، ومن ركلة ركنية تلقينا الهدف الثاني بدون داعي".

وواصل "أعتقد أنه سيكون هناك مشكلة كبيرة أن لاعب أو إثنان يفكرون في أنفسهم ولا يفكروا في الفريق".

وأكمل "هذا المسلسل سينتهي عندما نحول الفرص الضائعة إلى أهداف، وهذا سيحدث عندما يكون التركيز أعلى أمام المرمى".

وتابع "لا يوجد وقت للتدريب على إنهاء الفرص، نحن نلعب مباراة كل يومين واللاعب الذي لا يشارك هو من يتدرب".

وأتم تصريحاته "نحاول تحسين الأمور وأتمنى أن ينتهي هذا الكابوس قريبا، وهذا الأمر ليس جديد علينا".

وقاد يوسف لبيب مهاجم إنبي الشاب فريقه لتعادل مثير مع الأهلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 16 للدوري المصري والتي أقيمت في استاد القاهرة.

ونجح إنبي في التعادل خلال المباراة مرتين مع الأهلي لينهي المباراة بنقطة أمام الفريق الأحمر.

الأهلي رفع رصيده بعد التعادل إلى النقطة 18 في المركز العاشر من 9 مباريات.

ووصل إنبي إلى النقطة 28 من 17 مباراة ويعود لصدارة الترتيب بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثاني من 15 مباراة.

ثنائية الأهلي سجلها محمود عبد المنعم "كهربا"، وسجل ثنائية إنبي المهاجم الشاب يوسف لبيب.