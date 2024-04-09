مؤتمر كولر: سيكون هناك مشكلة أن يفكر لاعب في نفسه.. وأتمنى نهاية هذا الكابوس

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 00:36

كتب : عمرو عبد المنعم

مارسيل كولر - مدرب الأهلي

عبر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن شعوره بالضيق بعد تعادل فريقه أمام إنبي في الدوري.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كان لدينا الكثير من التمريرات الخاطئة في الشوط الأول واللعب البطيء وفي الشوط الثاني ظهرنا بشكل أفضل ولكن بسبب التسرع وعدم التركيز تلقينا هدف التعادل".

وأضاف "في الشوط الثاني فجأة وجدت كل اللاعبين يركضون إلى الأمام بتسرع وهذا عكس تعليماتي بالحفاظ على الكرة وتهدئة اللعب، ومن ركلة ركنية تلقينا الهدف الثاني بدون داعي".

أخبار متعلقة:
هدف في الـ+90 يعيد الصدارة بترولية.. ثنائية "البديل" تمنح إنبي تعادلا مثيرا مع الأهلي الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد زد والقنوات الناقلة

وواصل "أعتقد أنه سيكون هناك مشكلة كبيرة أن لاعب أو إثنان يفكرون في أنفسهم ولا يفكروا في الفريق".

وأكمل "هذا المسلسل سينتهي عندما نحول الفرص الضائعة إلى أهداف، وهذا سيحدث عندما يكون التركيز أعلى أمام المرمى".

وتابع "لا يوجد وقت للتدريب على إنهاء الفرص، نحن نلعب مباراة كل يومين واللاعب الذي لا يشارك هو من يتدرب".

وأتم تصريحاته "نحاول تحسين الأمور وأتمنى أن ينتهي هذا الكابوس قريبا، وهذا الأمر ليس جديد علينا".

وقاد يوسف لبيب مهاجم إنبي الشاب فريقه لتعادل مثير مع الأهلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 16 للدوري المصري والتي أقيمت في استاد القاهرة.

ونجح إنبي في التعادل خلال المباراة مرتين مع الأهلي لينهي المباراة بنقطة أمام الفريق الأحمر.

الأهلي رفع رصيده بعد التعادل إلى النقطة 18 في المركز العاشر من 9 مباريات.

ووصل إنبي إلى النقطة 28 من 17 مباراة ويعود لصدارة الترتيب بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثاني من 15 مباراة.

ثنائية الأهلي سجلها محمود عبد المنعم "كهربا"، وسجل ثنائية إنبي المهاجم الشاب يوسف لبيب.

الأهلي إنبي الدوري المصري مارسيل كولر
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الجونة (0)-(0) بيراميدز.. انطلاق المباراة بعد خروجه من المستشفى.. أحمد رفعت يوجه رسالة إلى الجماهير تشكيل بيراميدز - الكرتي ومصطفى فتحي أساسيان أمام الجونة طبيب الأهلي: كريستو خضع لجراحة بيراميدز يكشف قميصه الثالث هذا الموسم حارس إنبي: شوبير مستقبل حراسة المرمى في مصر.. وكنت أتوقع الفوز على الأهلي مواعيد مباريات الثلاثاء 9 إبريل - مواجهتان ناريتان في دوري أبطال أوروبا.. وبيراميدز ضد الجونة مران الزمالك – عودة موتيابا للتدريبات وجلسة فنية مع اللاعبين
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - الجونة (0)-(0) بيراميدز.. انطلاق المباراة 8 دقيقة | الدوري المصري
بعد خروجه من المستشفى.. أحمد رفعت يوجه رسالة إلى الجماهير 25 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز - الكرتي ومصطفى فتحي أساسيان أمام الجونة 45 دقيقة | الدوري المصري
استراحة أبطال أوروبا - أرسنال (1)-(2) بايرن ميونيخ.. نهاية الشوط الأول ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا – ريال مدريد (2)-(1) سيتي.. الشوط الثاني ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل أرسنال - مارتنيلي يعود أساسيا.. والنني على مقاعد البدلاء ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل بايرن - عودة نوير أمام أرسنال.. وكين يقود الهجوم ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل سيتي - دي بروين على مقاعد البدلاء أمام ريال مدريد.. وجريليش أساسي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 2 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى