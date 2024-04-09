إنتر يقلب الطاولة على أودينيزي في الوقت القاتل ويقترب من التتويج بالدوري

قلب إنتر ميلان الطاولة على منافسه أودينيزي بالفوز بهدفين مقابل هدف بعد التأخر في النتيجة في الوقت القاتل خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ثنائية النيراتزوري هاكان تشالهان أوجلو ودافيدي فراتيزي، بينما أحرز لازار ساماردزيتش هدف أودينيزي الوحيد.

وبدأ إنتر المباراة بضغط عالي واستحواذ على الكرة ولكن تمكن أودينيزي من افتتاح أهداف المباراة في الدقيقة 40 بعد هدف غريب لا يتكرر كل يوم.

وأحرز ساماردزيتش الهدف بعد عرضية أرضية من الجانب الأيمن ولم تلمس أي لاعب وسكنت الشباك وسط مشاهدة يان سومر حارس إنتر.

وتعادل إنتر عن طريق تشالهان أوجلو في الدقيقة 55 من ركلة جزاء ليقلص الفارق.

وظل إنتر متعادلا في النتيجة بالرغم من المحاولات الكثيرة إلا أن فراتيزي سجل هدف الفوز متأخرا في الدقيقة 95.

ويعتبر فراتيزي رجل الـ+90 إذ سجل خلال الموسم الحالي 6 أهداف منهم 3 في الوقت البدل من الضائع.

وأصبح إنتر أول فريق في تاريخ الدوري الإيطالي يسجل في 31 مباراة متتالية.

وبهذا الفوز وصل إنتر للنقطة 82 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي ويقترب من التتويج بالبطولة، إذ يأتي ميلان ثانيا برصيد 68 نقطة.

وتجمد رصيد أودينيزي عند النقطة 28 في المركز الـ15.

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