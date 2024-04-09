الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري والقنوات الناقلة
الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 00:13
كتب : FilGoal
يعود الزمالك لاستئناف مبارياته في الدوري المصري عندما يلعب ضد الاتحاد السكندري.
وتأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية بعدما تخطى مودرن فيوتشر في ربع النهائي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.
ويلتقي الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية مع دريمز الغاني.
ويلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري، والتي تقام على استاد القاهرة.
وتقام المباراة يوم الخميس المقبل الموافق 11 أبريل الجاري، وتنطلق في تمام السابعة مساء.
وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1. ويعلق عليها مؤمن حسن.
ويحتل الزمالك المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة من 11 مباراة.
ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الأول برصيد 27 نقطة من 15 مباراة.
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