الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 00:13

كتب : FilGoal

الزمالك,

يعود الزمالك لاستئناف مبارياته في الدوري المصري عندما يلعب ضد الاتحاد السكندري.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية بعدما تخطى مودرن فيوتشر في ربع النهائي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

ويلتقي الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية مع دريمز الغاني.

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ويلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري، والتي تقام على استاد القاهرة.

وتقام المباراة يوم الخميس المقبل الموافق 11 أبريل الجاري، وتنطلق في تمام السابعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1. ويعلق عليها مؤمن حسن.

ويحتل الزمالك المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة من 11 مباراة.

ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الأول برصيد 27 نقطة من 15 مباراة.

الزمالك الاتحاد السكندري الدوري المصري
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