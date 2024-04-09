الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد زد والقنوات الناقلة

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 00:12

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي

يواصل الأهلي خوض المباريات في الدوري المصري وذلك بعدما لعب ضد إنبي.

وتعادل الأهلي مع إنبي بهدفين لكل فريق في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 16 للدوري.

ويلعب الأهلي ضد زد في الدوري المصري في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة للمسابقة.

أخبار متعلقة:
هدف في الـ+90 يعيد الصدارة بترولية.. ثنائية "البديل" تمنح إنبي تعادلا مثيرا مع الأهلي الهدف الأول في الدوري منذ 264 يوما.. كهربا يسجل ثنائية لـ الأهلي في إنبي

وتقام مباراة الأهلي وزد يوم الخميس المقبل الموافق 11 أبريل الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام على استاد السلام.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2. ويعلق عليها محمد الكواليني.

ويحتل الأهلي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 9 مباريات.

بينما يأتي زد في المركز الخامس برصيد 24 نقطة من 16 مباراة.

الأهلي الدوري المصري زد
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الجونة (0)-(0) بيراميدز.. انطلاق المباراة بعد خروجه من المستشفى.. أحمد رفعت يوجه رسالة إلى الجماهير تشكيل بيراميدز - الكرتي ومصطفى فتحي أساسيان أمام الجونة طبيب الأهلي: كريستو خضع لجراحة بيراميدز يكشف قميصه الثالث هذا الموسم حارس إنبي: شوبير مستقبل حراسة المرمى في مصر.. وكنت أتوقع الفوز على الأهلي مواعيد مباريات الثلاثاء 9 إبريل - مواجهتان ناريتان في دوري أبطال أوروبا.. وبيراميدز ضد الجونة مران الزمالك – عودة موتيابا للتدريبات وجلسة فنية مع اللاعبين
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - الجونة (0)-(0) بيراميدز.. انطلاق المباراة 8 دقيقة | الدوري المصري
بعد خروجه من المستشفى.. أحمد رفعت يوجه رسالة إلى الجماهير 25 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز - الكرتي ومصطفى فتحي أساسيان أمام الجونة 45 دقيقة | الدوري المصري
استراحة أبطال أوروبا - أرسنال (1)-(2) بايرن ميونيخ.. نهاية الشوط الأول ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا – ريال مدريد (2)-(1) سيتي.. الشوط الثاني ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل أرسنال - مارتنيلي يعود أساسيا.. والنني على مقاعد البدلاء ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل بايرن - عودة نوير أمام أرسنال.. وكين يقود الهجوم ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل سيتي - دي بروين على مقاعد البدلاء أمام ريال مدريد.. وجريليش أساسي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 2 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى