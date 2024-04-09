الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد زد والقنوات الناقلة

يواصل الأهلي خوض المباريات في الدوري المصري وذلك بعدما لعب ضد إنبي.

وتعادل الأهلي مع إنبي بهدفين لكل فريق في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 16 للدوري.

ويلعب الأهلي ضد زد في الدوري المصري في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة للمسابقة.

وتقام مباراة الأهلي وزد يوم الخميس المقبل الموافق 11 أبريل الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام على استاد السلام.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2. ويعلق عليها محمد الكواليني.

ويحتل الأهلي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 9 مباريات.

بينما يأتي زد في المركز الخامس برصيد 24 نقطة من 16 مباراة.