كرة طائرة – إقالة مدرب السيدات بعد الخسارة من الأهلي.. وتغيير في فريق الرجال

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 00:06

كتب : FilGoal

سيدات الزمالك - كرة طائرة

أعلن نادي الزمالك إقالة حسام شكري المدير الفني لفريق سيدات الزمالك للكرة الطائرة.

وخسر الزمالك من الأهلي في نهائي الدوري وأيضا قبل ذلك في السوبر في شهر فبراير الماضي.

وعلم FilGoal.com أنه تم الاستقرار في القلعة البيضاء على عودة أحمد فتحي مدرب الفريق في الموسم الماضي لقيادة سيدات الزمالك في المتبقي من الموسم.

أخبار متعلقة:
الهدف الأول في الدوري منذ 264 يوما.. كهربا يسجل ثنائية لـ الأهلي في إنبي السوبر السعودي - الهلال يسقط النصر ويضرب موعدا معتادا ضد اتحاد جدة.. وطرد رونالدو مؤتمر توخيل: أنا أشد المنتقدين لأنفسنا.. وأرسنال أفضل فريق في الدوري الإنجليزي مؤتمر أرتيتا: الكمال في كرة القدم أمر صعب.. وتعلمت الكثير من توخيل

وسيلاقي فريق الزمالك للسيدات منافسه الشمس في نصف النهائي من بطولة الكأس وكذلك سيلاقي الزمالك منافسه الأهلي في بطولة إفريقيا.

ويعتبر الزمالك حامل اللقب في البطولتين وبالتالي سيدافع عن لقبه.

وعلى الجانب الآخر على مستوى فريق الرجال فتمت إقالة أشرف أبو الحسن من الجهاز الفني.

وكان أبو الحسن المدير الفني للفريق في بداية الموسم الحالي وأصبح المساعد بعد التعاقد مع المدير الفني البرازيلي لوسيانو بابكي.

وقررت إدارة الزمالك إقالته بعد خسارة لقب الدوري واستمرار بابكي.

الزمالك كرة طائرة أشرف أبو الحسن بابكي حسام شكري
نرشح لكم
مدير النشاط الرياضي بالأهلي يكشف جلسة الخطيب مع سيدات الطائرة قبل التتويج كرة طائرة - دوري السيدات لا يخرج من الجزيرة.. الأهلي يهزم الزمالك ويتوج باللقب انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) 25-19 (0) الزمالك.. دوري السيدات أهلاوي كرة طائرة - الرابع والثلاثون.. الأهلي يسترد لقب الدوري الغائب بالفوز على الزمالك انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) 25-20 (0) الزمالك.. الأحمر بطل دوري الرجال كرة طائرة - إلى موقعة الحسم.. الزمالك يهزم الأهلي في ثاني مباريات نهائي دوري السيدات انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-23 (0) الأهلي.. ثاني مباريات نهائي دوري السيدات كرة طائرة - الأهلي يحسم الجولة الأولى من سلسلة نهائي الدوري بالفوز على الزمالك
أخر الأخبار
مران الزمالك – عودة موتيابا للتدريبات وجلسة فنية مع اللاعبين 7 ساعة | الدوري المصري
رئيس إنبي: هذا الأمر أهم من التعادل مع الأهلي 7 ساعة | الدوري المصري
يوسف لبيب: ثنائيتي في الأهلي تعويض عن فترة غيابي.. وهدفنا الفوز بالدوري 7 ساعة | الدوري المصري
مدرب إنبي: كنا نريد الفوز على الأهلي.. ومن الجيد إنهاء الدور الأول في صدارة الدوري 7 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – مكافآت فورية من رئيس إنبي للاعبين بعد التعادل مع الأهلي 8 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر كولر: سيكون هناك مشكلة أن يفكر لاعب في نفسه.. وأتمنى نهاية هذا الكابوس 8 ساعة | الدوري المصري
إنتر يقلب الطاولة على أودينيزي في الوقت القاتل ويقترب من التتويج بالدوري 8 ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري والقنوات الناقلة 8 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 2 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى