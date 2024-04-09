كرة طائرة – إقالة مدرب السيدات بعد الخسارة من الأهلي.. وتغيير في فريق الرجال

أعلن نادي الزمالك إقالة حسام شكري المدير الفني لفريق سيدات الزمالك للكرة الطائرة.

وخسر الزمالك من الأهلي في نهائي الدوري وأيضا قبل ذلك في السوبر في شهر فبراير الماضي.

وعلم FilGoal.com أنه تم الاستقرار في القلعة البيضاء على عودة أحمد فتحي مدرب الفريق في الموسم الماضي لقيادة سيدات الزمالك في المتبقي من الموسم.

وسيلاقي فريق الزمالك للسيدات منافسه الشمس في نصف النهائي من بطولة الكأس وكذلك سيلاقي الزمالك منافسه الأهلي في بطولة إفريقيا.

ويعتبر الزمالك حامل اللقب في البطولتين وبالتالي سيدافع عن لقبه.

وعلى الجانب الآخر على مستوى فريق الرجال فتمت إقالة أشرف أبو الحسن من الجهاز الفني.

وكان أبو الحسن المدير الفني للفريق في بداية الموسم الحالي وأصبح المساعد بعد التعاقد مع المدير الفني البرازيلي لوسيانو بابكي.

وقررت إدارة الزمالك إقالته بعد خسارة لقب الدوري واستمرار بابكي.