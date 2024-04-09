هدف في الـ+90 يعيد الصدارة بترولية.. ثنائية "البديل" تمنح إنبي تعادلا مثيرا مع الأهلي

قاد يوسف لبيب مهاجم إنبي الشاب فريقه لتعادل مثير مع الأهلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 16 للدوري المصري والتي أقيمت في استاد القاهرة.

ونجح إنبي في التعادل خلال المباراة مرتين مع الأهلي لينهي المباراة بنقطة أمام الفريق الأحمر.

الأهلي رفع رصيده بعد التعادل إلى النقطة 18 في المركز العاشر من 9 مباريات.

ووصل إنبي إلى النقطة 28 من 17 مباراة ويعود لصدارة الترتيب بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثاني من 15 مباراة.

ثنائية الأهلي سجلها محمود عبد المنعم "كهربا"، وسجل ثنائية إنبي المهاجم الشاب يوسف لبيب.

وصف المباراة

ظهرت أول محاولات الأهلي في الدقيقة الثانية بعد ركلة ركنية نفذها طاهر وقابلها أنتوني موديست بضربة رأسية مرت جوار القائم.

وتلقى إنبي ضربة قوية بعدما تعرض لاعبه أحمد أمين "قفة" للإصابة وغادر الملعب في الدقيقة 15 وشارك بدلا منه اللاعب الشاب يوسف لبيب.

وهدد إنبي مرمى الأهلي بضربة رأسية من أحمد نادر حواش كادت تمر إلى الشباك إلا أن مصطفى شوبير أبعدها ببراعة.

ورد الأهلي بهجمة مرتدة سريعة وعرضية من أفشة قابلها موديست بضربة رأسية لكنه وضع الكرة أعلى العارضة.

ومن كرة طويلة من الدفاع انفرد رفيق كابو بمرمى الأهلي إلا أن مصطفى شوبير خرج بعيدا عن منطقة الجزاء وأبعدها بضربة رأسية خارج الملعب.

وعاد الأهلي للمحاولة على مرمى إنبي وسدد كهربا كرة قوية ارتدت من الحارس بودي سمير لتصل إلى مروان عطية الذي سدد مجددا وتصدى الحارس البترولي مرة أخرى.

وأخيرا أسفرت محاولات الأهلي عن الهدف الأول الذي جاء في الدقيقة 44 عن طريق كهربا.

وجاء الهدف بعد كرة من ناحية اليسار وصلت إلى طاهر محمد الذي راوغ الدفاع وأرسل عرضية قابلها كهربا بضربة رأسية سكنت الشباك البترولية.

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جووووووووول💥⚽.. عملها كهربا ويسجل الهدف الأول للأهلي في شباك إنبي برأسية مميزة 👌 pic.twitter.com/VLNWrFIA8w — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 8, 2024

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

في الشوط الثاني نجح إنبي في تسجيل هدف التعادل عن طريق البديل يوسف لبيب في الدقيقة 60.

وجاء الهدف بعد متابعة من يوسف لبيب لعرضية محمد حمدي الأرضية ليضعها في شباك الأهلي.

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جووووووووول💥⚽.. يوسف لبيب يخطف دفاع الأهلي ويحرز هدف التعادل لفريق إنبي 🔥 pic.twitter.com/RnEiJrGA0w — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 8, 2024

عقب الهدف أجرى مارسيل كولر التبديل الاول بنزول عمرو السولية بدلا من أحمد نبيل "كوكا".

وفور نزوله هدد السولية مرمى إنبي بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء أمسك بها عبد الرحمن سمير حارس إنبي.

بعدها دفع كولر بالثنائي وسام أبو علي ورضا سليم بدلا من أنتوني موديست ومروان عطية.

ونجح كهربا في إضافة الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 73 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من محمد هاني.

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جووووووووول💥⚽..كهربا بيعيد على الأهلاوية قبل العيد🔥 بالهدف الثاني في مرمى إنبي pic.twitter.com/9NX8Ct8HwG — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 8, 2024

وشارك الثنائي أكرم توفيق وأحمد عبد القادر في آخر تبديلات الأهلي في الدقيقة 83 بدلا من كهربا وطاهر.

وفي الدقيقة 94 نجح يوسف لبيب في تسجيل هدف تعادل إنبي القاتل بضربة رأسية قوية بعد ركلة ركنية لم يستطع مصطفى شوبير التصدي لها.

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جووووووووول💥⚽.. في الوقت القاتل يوسف لبيب يتعادل لـ إنبي أمام الأهلي برأسية متقنة 🔥 pic.twitter.com/UOZDl1Mrjd — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 8, 2024

لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

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