السوبر السعودي - الهلال يسقط النصر ويضرب موعدا معتادا ضد اتحاد جدة.. وطرد رونالدو

فاز الهلال على منافسه النصر بهدفين مقابل هدف في دربي الرياض في المباراة التي جمعتهما بنصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وسجل سالم الدوسري ومالكوم ثنائية الهلال، بينما أحرز ساديو ماني هدف النصر الوحيد.

وشهدت المباراة أحداث مثيرة إذ تعرض كريستيانو رونالدو لاعب النصر للطرد مباشرة في الدقيقة 86 بعد التعدي على لاعب الهلال.

وكذلك تألق ياسين بونو حارس مرمى الهلال أمام رونالدو بعد تصدي خيالي من المغربي.

وبهذا الفوز تأهل الهلال إلى نهائي السوبر ليضرب موعدا مع اتحاد جدة الذي انتصر على منافسه الوحدة في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف.

وبدأ الهلال مسيطرا على الكرة بشكل كبير واعتماد النصر على التحولات السريعة.

وفي الدقيقة 13 سدد علي البليهي مدافع الهلال كرة من داخل منطقة الجزاء وديفيد أوسبينا يتألق في التصدي.

وتألق بونو في الدقيقة 17 بعد تسديدة صاروخية لرونالدو عقب انفراده بحارس المرمى.

وفي الوقت البدل من الضائع من الشوط الأول سجل أوتافيو هدفا لكن لم يحتسب بداعي التسلل.

وتمكن الدوسري من تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 61 بعد تسلمه الكرة من تمريرة ساحرة من سافيتش ثم سدد الكرة أرضية سكنت الشباك.

وضاعف مالكوم النتيجة في الدقيقة 73 بعد رأسية رائعة.

وفي الدقيقة 99 قلص ماني الفارق للنصر بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن كان الوقت متأخرا إذ انتهت المباراة بهدفين مقابل هدف.

والمباراة التي سيلعبها الهلال ضد الاتحاد في النهائي ستكون الخامسة بينهما خلال الموسم الحالي، إذ كانت بينهما 4 مباريات سابقة بواقع مباراتين في الدوري ودوري أبطال آسيا وانتصر الهلال في الـ4 مباريات.