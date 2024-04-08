السوبر السعودي - الهلال يسقط النصر ويضرب موعدا معتادا ضد اتحاد جدة.. وطرد رونالدو
الإثنين، 08 أبريل 2024 - 23:44
كتب : FilGoal
فاز الهلال على منافسه النصر بهدفين مقابل هدف في دربي الرياض في المباراة التي جمعتهما بنصف نهائي كأس السوبر السعودي.
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
وسجل سالم الدوسري ومالكوم ثنائية الهلال، بينما أحرز ساديو ماني هدف النصر الوحيد.
وشهدت المباراة أحداث مثيرة إذ تعرض كريستيانو رونالدو لاعب النصر للطرد مباشرة في الدقيقة 86 بعد التعدي على لاعب الهلال.
الحكم يطرد رونالدو بالبطاقة الحمراء🟥#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي#الهلال_النصر | #SSC pic.twitter.com/9Mxeif474G— SSC (@ssc_sports) April 8, 2024
وكذلك تألق ياسين بونو حارس مرمى الهلال أمام رونالدو بعد تصدي خيالي من المغربي.
وبهذا الفوز تأهل الهلال إلى نهائي السوبر ليضرب موعدا مع اتحاد جدة الذي انتصر على منافسه الوحدة في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف.
وبدأ الهلال مسيطرا على الكرة بشكل كبير واعتماد النصر على التحولات السريعة.
وفي الدقيقة 13 سدد علي البليهي مدافع الهلال كرة من داخل منطقة الجزاء وديفيد أوسبينا يتألق في التصدي.
تسديدة من البليهي وأوسبينا يتصدى 🧤#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي#الهلال_النصر | #SSC pic.twitter.com/kNNjRmBlzR— SSC (@ssc_sports) April 8, 2024
وتألق بونو في الدقيقة 17 بعد تسديدة صاروخية لرونالدو عقب انفراده بحارس المرمى.
تسديدة قوية من رونالدو وبونو يتصدى 😨🧤#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي#الهلال_النصر | #SSC pic.twitter.com/JVKP4PZUsQ— SSC (@ssc_sports) April 8, 2024
وفي الوقت البدل من الضائع من الشوط الأول سجل أوتافيو هدفا لكن لم يحتسب بداعي التسلل.
وتمكن الدوسري من تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 61 بعد تسلمه الكرة من تمريرة ساحرة من سافيتش ثم سدد الكرة أرضية سكنت الشباك.
هدددددف!⚽
تمريرة من سافيتش.. وهدف هلالي من سالم ⚽🔥
الهلال 1 × 0 النصر#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي#الهلال_النصر | #SSC pic.twitter.com/dlG2zRcPD8— SSC (@ssc_sports) April 8, 2024
وضاعف مالكوم النتيجة في الدقيقة 73 بعد رأسية رائعة.
هدددددف!⚽
هدف هلالي آخر.. مالكوم يضع بصمته ⚽🔥
الهلال 2 × 0 النصر#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي#الهلال_النصر | #SSC pic.twitter.com/Q00h8FMiFw— SSC (@ssc_sports) April 8, 2024
وفي الدقيقة 99 قلص ماني الفارق للنصر بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن كان الوقت متأخرا إذ انتهت المباراة بهدفين مقابل هدف.
والمباراة التي سيلعبها الهلال ضد الاتحاد في النهائي ستكون الخامسة بينهما خلال الموسم الحالي، إذ كانت بينهما 4 مباريات سابقة بواقع مباراتين في الدوري ودوري أبطال آسيا وانتصر الهلال في الـ4 مباريات.