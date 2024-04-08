مؤتمر توخيل: أنا أشد المنتقدين لأنفسنا.. وأرسنال أفضل فريق في الدوري الإنجليزي

أقر توماس توخيل المدير الفني لـ بايرن ميونيخ أنه يعتبر أشد المنتقدين للجهاز الفني والفريق.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة منافسه أرسنال في المباراة التي ستجمعهما الثلاثاء المقبل في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب الإمارات معقل أرسنال.

وقال المدير الفني الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "أرسنال حاليا هو أفضل فريق في الدوري الإنجليزي ويستحق ذلك فكل الأرقام تثبت ذلك".

وأضاف "أرسنال في حالة رائعة وكان على أعلى مستوى في الموسمين الماضيين، لذلك هذا اختبار قوي لنا".

وأكمل "للعام الثاني على التوالي يلعبون في هذا المستوى العالي، لديهم الكثير من الطاقة على الملعب ويحتفظون بها لفترة طويلة".

وواصل "نعرف نقاط قوتنا وكيفية تسبب الخطر لأرسنال، نعلم أن دوري أبطال أوروبا هي المنافسة التي اكتسبنا فيها المزيد من الخبرة خلال السنوات الماضية ونريد استغلال ذلك لصالحنا".

وتابع "أعطي دائما كل ما لدي للفريق الذي أدربه، ولذلك سأعطي كل شيء لبايرن حتى أخر مباراة، أشعر بأنني على ما يرام بقرار الرحيل".

وأنهى حديثه قائلا: "في النهاية هذه كرة القدم، أنا والجهاز الفني أشد المنتقدين لأنفسنا".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري يوم 17 أبريل المقبل.

ومحليا يحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة، إذ يبتعد عن المتصدر باير ليفركوزن بفارق 16 نقطة.