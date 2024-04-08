الهدف الأول في الدوري منذ 264 يوما.. كهربا يسجل ثنائية لـ الأهلي في إنبي

الإثنين، 08 أبريل 2024 - 22:58

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي - كهربا

افتتح محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي أهدافه في الدوري المصري لموسم 2023-2024 بالتسجيل في إنبي.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب الأهلي ضد إنبي في الجولة 16 من الدوري المصري في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وسجل كهربا هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 44 بضربة رأسية بعد عرضية من طاهر محمد.

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ويعد هذا الهدف هو الأول لمهاجم الأهلي في الدوري هذا الموسم، والأول له في الدوري بشكل عام منذ أن سجل في شباك حرس الحدود الموسم الماضي بتاريخ 19 يونيو 2023. أي منذ 264 يوما.

بعدها سجل كهربا الهدف الثاني للأهلي في المباراة في الدقيقة 73.

وغاب كهربا عن 9 مباريات متتالية في الدوري، بواقع مباراتين في نهاية الموسم الماضي، و7 مباريات في بداية الموسم الحالي.

قبل أن يشارك كبديل أمام البنك الأهلي في المباراة السابقة، ويلعب كأساسي أمام إنبي.

وبشكل عام وصل كهربا إلى الهدف رقم 8 له مع الأهلي هذا الموسم في مختلف البطولات.

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