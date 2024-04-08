مؤتمر أرتيتا: الكمال في كرة القدم أمر صعب.. وتعلمت الكثير من توخيل

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن الكمال في كرة القدم أمر صعب تحقيقه.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه بايرن ميونيخ في المباراة التي ستجمعهما الثلاثاء المقبل في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب الإمارات معقل أرسنال.

وقال المدير الفني الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "أستمتع حقا بهذه اللحظة، كنا نريد أن نتواجد في هذا الدور، نحن في وضع رائع في دوري أبطال أوروبا وأمامنا مهمة كبيرة".

وأضاف "بايرن ميونيخ فريق كبير وأنا معجب كبير بتوماس توخيل – مدرب بايرن – وتعلمت الكثير منه، وعندما تحلل طريقة لعبهم سترى سبب كونهم فريقا كبيرا".

وأكمل "بايرن ليس فقط هاري كين، نحن نعرف الصفات الفردية لجميع اللاعبين الذين لدينا، أفضل شيء نفعله هو أن نفعل ما اعتدنا عليه بشكل جماعي".

وواصل "نأمل أن نكون أفضل لقد تعلمنا الكثير من الأشياء خلال الأشهر القليلة الماضية، هذا هو التحدي".

وتابع "الهزيمة من بايرن 5-1 سابقا؟ هذا هو التاريخ، عندما تنظر إلى تاريخهم في المنافسة يكون الأمر واضحا".

وفاز بايرن على أرسنال بنتيجة 5-1 في الذهاب وكررها في الإياب في دور الـ16 من البطولة ذاتها عام 2017.

وأنهى حديثه قائلا: "الكمال في كرة القدم أمر صعب، عليك أن تكون أفضل من الخصم أولا، عندما تتاح لك الفرصة عليك أن تكون قاسيا، لدينا الاستمرارية في الآونة الأخيرة".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري يوم 17 أبريل المقبل.

ومحليا يتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة بالتساوي مع ليفربول.