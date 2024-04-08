لحظات صعبة منذ الإصابة.. رسالة من حسين الشحات بعد خضوعه لجراحة في الوجه

الإثنين، 08 أبريل 2024 - 21:57

كتب : FilGoal

حسين الشحات يحتفل بهدفه ضد ميدياما

وجه حسين الشحات لاعب الأهلي رسالة إلى الجمهور بعد خضوعه لجراحة في الوجه.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وخضع الشحات لجراحة ناجحة في الوجه بعد تعرضه للإصابة بشرخ في عظمة الوجه خلال مباراة سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب الشحات عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لحظات كانت صعبة منذ توقيت الإصابة إلى أن تمت الجراحة بنجاح".

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وأضاف "تدريجيا أبدأ في استعادة كافة الأمور للعودة إن شاء الله، لكن أود أن أشكر الجميع الذين أغمروني بكم الحب والاهتمام بعد شعور القلق الذي عاشه الجميع".

وأكمل "أشكر مجلس الإدارة والجهاز الفني وشكر خاص للجهاز الطبي بالنادي والطاقم الطبي والتمريض بالمستشفى وزملائي الذين كانوا حولي طوال الوقت وأمي وزوجتي وأخواتي وأصدثائق وكل من حاول الاطمئنان".

وأشار "شكرا للأسرة الكبيرة جماهير النادي الأهلي، حقا أنتم السند".

وأتم تصريحاته "فترة راحة تنتهي على خير والعودة لاستكمال الطموحات والأحلام التي هي هدفنا جميعا إن شاء الله".

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