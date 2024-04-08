بنزيمة: لا توجد مقارنة بين ريال مدريد واتحاد جدة.. وأتدرب في المنزل للتسجيل

يرى كريم بزيمة لاعب اتحاد جدة أن لا توجد أي مقارنة بين ريال مدريد فريقه السابق والاتحاد بسبب اختلاف اللاعبين.

وفاز اتحاد جدة على منافسه الوحدة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي السوبر السعودي.

وقال المهاجم الفرنسي لقناة إس إس سي 1: "يجب أن نرفع رؤوسنا سواء في الهزيمة أو الفوز، كان يجب علي العودة للتسجيل".

وأضاف "أتدرب في المنزل بشكل إضافي حتى أعود إلى مستواي الذي كنت عليه".

وأكمل "لا توجد مقارنة بين ريال مدريد واتحاد جدة، كل شيء مختلف من حيث اللاعبين كما قلت سابقا، أريد مساعدة فريقي في التسجيل وصناعة الأهداف".

وأنهى حديثه قائلا: "النصر والهلال أقوياء ولا يوجد أي فارق بينهما، نحن جاهزون لأي فريق، لكن الأهم هو الفوز على الوحدة للتأهل إلى نهائي السوبر السعودي".

وعاد بنزيمة للستجيل مرة أخرى مع الهلال بعد فترة طويلة من عدم التسجيل.

ولم يسجل بنزيمة منذ مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية إذ خسر الاتحاد 3-1، وكان ذلك بتاريخ 15 ديسمبر الماضي ومن وقتها لم يسجل مطلقا.

ولم يسجل بنزيمة فقط بل دخل تاريخ الكرة السعودية بتسجيله أسرع هدف في تاريخ السوبر السعودي بعد 55 ثانية فقط من بداية المباراة.

وبهذا الفوز يتأهل اتحاد جدة إلى نهائي كأس السوبر السعودي وينتظر الفائز من مباراة النصر ضد الهلال.