تشكيل إنبي – كابو وأحمد أمين يقودان الهجوم ضد الأهلي

يقود أحمد أمين "قفة" هجوم إنبي في مواجهة الأهلي بالدوري المصري.

ويلعب الأهلي ضد إنبي في الجولة 16 من الدوري المصري في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

ودفع سيد ياسين المدير الفني لـ إنبي بالثنائي أحمد أمين ورفيق كابو في هجوم فريقه أمام الأهلي.

وجاء تشكيل إنبي كالآتي:

المرمى: بودي سمير

الدفاع: علي فوزي - أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد حامد

الوسط: أحمد يوسف – أحمد العجوز – محمد حمدي – أحمد نادر

الهجوم: رفيق كابو – أحمد أمين

ويحتل الأهلي المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، ويأتي إنبي في المركز الثاني برصيد 27 نقطة من 16 مباراة.