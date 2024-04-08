بنزيمة يسجل واتحاد جدة يعبر الوحدة ويتأهل لنهائي السوبر السعودي بمشاركة حجازي

فاز اتحاد جدة على منافسه الوحدة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي السوبر السعودي.

وشارك الدولي المصري أحمد حجازي في المباراة كاملة.

وسجل كريم بنزيمة وعبد الرزاق حمد الله ثنائية الاتحاد، بينما أحرز فيصل فجر هدف الوحدة الوحيد.

وعاد كريم بنزيمة للستجيل مرة أخرى مع الهلال بعد فترة طويلة من عدم التسجيل.

ولم يسجل بنزيمة منذ مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية إذ خسر الاتحاد 3-1، وكان ذلك بتاريخ 15 ديسمبر الماضي ومن وقتها لم يسجل مطلقا.

ولم يسجل بنزيمة فقط بل دخل تاريخ الكرة السعودية بتسجيله أسرع هدف في تاريخ السوبر السعودي بعد 55 ثانية فقط من بداية المباراة.

وأتى هدف بنزيما بعد ارتداد الكرة من قدم مدافع الوحدة حتى وصلت له ثم سددها مباشرة في المرمى.

وضاعف عبد الرزاق حمد الله النتيجة للهلال في الدقيقة 42 بعد تسديدة مباشرة في المرمى عقب عرضية أرضية من رومارينيو.

وتسبب أحمد حجازي في احتساب ركلة جزاء على فريقه في الدقيقة 89 بعد لمسة يد عقب لعب أوديون إيجالو الكرة.

وسدد فيصل فجر ركلة الجزاء لكن أهدرها بعد تسديدة أعلى المرمى.

وبالرغم من ذلك إلا أن الوحدة لم يستسلم وحاول أن يقلص الفارق حتى نجح في الدقيقة 97 عن طريق حسين أحمد العيسى بعد تسديدة أعلى حارس المرمى وسكنت الشباك.

وبهذا الفوز يتأهل اتحاد جدة إلى نهائي كأس السوبر السعودي وينتظر الفائز من مباراة النصر ضد الهلال.