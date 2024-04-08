بنزيمة يسجل واتحاد جدة يعبر الوحدة ويتأهل لنهائي السوبر السعودي بمشاركة حجازي
الإثنين، 08 أبريل 2024 - 21:10
كتب : FilGoal
فاز اتحاد جدة على منافسه الوحدة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي السوبر السعودي.
أحمد حجازي
النادي : الاتحاد
وشارك الدولي المصري أحمد حجازي في المباراة كاملة.
وسجل كريم بنزيمة وعبد الرزاق حمد الله ثنائية الاتحاد، بينما أحرز فيصل فجر هدف الوحدة الوحيد.
وعاد كريم بنزيمة للستجيل مرة أخرى مع الهلال بعد فترة طويلة من عدم التسجيل.
ولم يسجل بنزيمة منذ مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية إذ خسر الاتحاد 3-1، وكان ذلك بتاريخ 15 ديسمبر الماضي ومن وقتها لم يسجل مطلقا.
ولم يسجل بنزيمة فقط بل دخل تاريخ الكرة السعودية بتسجيله أسرع هدف في تاريخ السوبر السعودي بعد 55 ثانية فقط من بداية المباراة.
وأتى هدف بنزيما بعد ارتداد الكرة من قدم مدافع الوحدة حتى وصلت له ثم سددها مباشرة في المرمى.
هدددددف!⚽
هدف مبكر.. بنزيما يفتتح أول الأهداف ⚽🔥
الاتحاد 1 × 0 الوحدة#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي#الاتحاد_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/VmkX1jwemA— SSC (@ssc_sports) April 8, 2024
وضاعف عبد الرزاق حمد الله النتيجة للهلال في الدقيقة 42 بعد تسديدة مباشرة في المرمى عقب عرضية أرضية من رومارينيو.
هدددددف!⚽
هداف السوبر.. يعزز تقدم الاتحاد بهدف ثانٍ⚽
الاتحاد 2 × 0 الوحدة#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي#الاتحاد_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/1WlY6gzHNr— SSC (@ssc_sports) April 8, 2024
وتسبب أحمد حجازي في احتساب ركلة جزاء على فريقه في الدقيقة 89 بعد لمسة يد عقب لعب أوديون إيجالو الكرة.
بعد العودة لتقنية الـVAR..
حكم اللقاء يقرر احتساب ركلة جزاء للوحدة#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي#الاتحاد_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/vaiaaAyvvc— SSC (@ssc_sports) April 8, 2024
وسدد فيصل فجر ركلة الجزاء لكن أهدرها بعد تسديدة أعلى المرمى.
فيصل فجر يهدر ركلة الجزاء ❌#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي#الاتحاد_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/OAnZpk1OSV— SSC (@ssc_sports) April 8, 2024
وبالرغم من ذلك إلا أن الوحدة لم يستسلم وحاول أن يقلص الفارق حتى نجح في الدقيقة 97 عن طريق حسين أحمد العيسى بعد تسديدة أعلى حارس المرمى وسكنت الشباك.
هدددددف!⚽
إيغالو يضع العيسى أمام شباك المعيوف⚽
الاتحاد 2 × 1 الوحدة#كأس_الدرعية_للسوبر_السعودي#الاتحاد_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/yJzTzF0gmS— SSC (@ssc_sports) April 8, 2024
وبهذا الفوز يتأهل اتحاد جدة إلى نهائي كأس السوبر السعودي وينتظر الفائز من مباراة النصر ضد الهلال.