مؤتمر رودري: سنلعب ضد ريال مدريد بهدوء وشجاعة.. ونريد الحفاظ على اللقب

الإثنين، 08 أبريل 2024 - 21:09

كتب : FilGoal

رودري - مانشستر سيتي

شدد الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي على أن فريقه سيلعب ضد ريال مدريد في ملعب سنتياجو برنابيو بشجاعة من أجل الفوز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل سيتي حامل اللقب ضيفا على البطل التاريخي للمسابقة يوم الثلاثاء.

وقال رودري في مؤتمر صحفي: "بالطبع لدينا خبرة من العام الماضي ولكن لا نفكر في ذلك كثيرا، سنواجه ريال مدريد مختلف".

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وأضاف "يلعبون بشكل مختلف وكل موسم يختلف عن الآخر، في الوقت الحالي نقدم أفضل مستوياتنا هذا الموسم، نعرف بعضنا البعض جيدا في السنوات الأخيرة، نتوقع مباراة قوية".

وتابع "علينا اللعب بهدوء ورباطة جأش، نحن حاملو اللقب ونريد التتويج به مرة أخرى، لا نريد أن نصعب الأمور على أنفسنا، ونريد أن نعطي أفضل ما لدينا".

وأكمل النجم الإسباني "أنا واثق جدا من الطريقة التي سيلعب بها سيتي ضد ريال مدريد".

وواصل "بيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي؟ نحن نتحدث عن أنجح مدربين في هذه المسابقة، لديهما أسلوبهما الخاص، وفازا بالبطولة بطريقتهما".

واستمر "ماذا يمكن أن أقول عن بيب؟ إنه مدربنا وقائدنا، غدا كالعادة نريد الأفضل منه، سواء في الحديث معنا أو أفكاره أو الطاقة الإيجابية".

وكان بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قد أعلن قائمة لاعبيه المسافرين إلى إسبانيا، لمواجهة ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

واختار جوارديولا 21 لاعبا للانضمام للقائمة، وذلك بعد خوض التدريبات صباح الاثنين في أكاديمية سيتي.

بعدها غادر فريق مانشستر سيتي إلى العاصمة الإسبانية مدريد بدون نجمي الدفاع كايل ووكر وناثان آكي للإصابة.

وجاءت قائمة الفريق السماوي على النحو التالي:

إيدرسون، ستيفان أورتيجا مورينو، روبن دياز، جون ستونز، ماتيو كوفاسيتش، إرلينج هالاند، جاك جريليش، جيريمي دوكو، رودري، كيفن دي بروين، جوليان ألفاريز، بيرناردو سيلفا، سيرجيو جوميز، يوشكو جفارديول، مانويل أكانجي، ماتيوس نونيز،، سكوت كارسون، فيل فودين، أوسكار بوب، محمدو سوسوهو، ريكو لويس

هذا هو الموسم الثالث على التوالي الذي يتواجه فيه مانشستر سيتي مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

منذ موسمين، تمكن الفريق الإسباني من التأهل، وذلك بعد الفوز 6-5 في مجموع المباراتين في نصف النهائي.

أما في الموسم الماضي فقد تمكن سيتي من قلب الطاولة وتحقيق الفوز 5-1 في مجموع المباراتين، قبل حصد أول ألقابه في دوري الأبطال.

ريال مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
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